Türkiye’ye hiçbir ülke füze atamayacak: KIZILELMA’yı füzelerden koruyacak yeni sistem

RF karıştırma, aldatma teknikleri ve chaff/flare atımı da dahil olmak üzere optimize edilmiş karşı tedbirleri otomatik olarak devreye sokuyor. Bu yöntem, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandırıyor.