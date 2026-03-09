Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Türkiye’ye hiçbir ülke füze atamayacak: KIZILELMA’yı füzelerden koruyacak yeni sistem

Türkiye’ye hiçbir ülke füze atamayacak: KIZILELMA’yı füzelerden koruyacak yeni sistem

ASELSAN tarafından dizayn edilen ASELSAN FEWS-U, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya atılacak füzelere karşı adeta kalkan olacak. Füze tehdidi algılandığında elektronik tedbirleri devreye girecek.

Baran Yalçın
Türkiye, son dönemde savunma sanayisine yaptığı atılımlara ön plana çıkıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya yeni sistem entegrasyonu geliştirildi.

ASELSAN tarafından yapılan elektronik harp kalkanı FEWS-U, Şubat ayının sonunda KIZILELMA’ya işlenerek ilk uçuş testini tamamlamıştı.

ASELSAN tarafından gerçekleştirilen açıklamada FEWS-U’nun göreve hazır hale geldiği açıklandı. ABD-İsrail ve İran arasındaki füze savaşlarının etkisini artırmasıyla beraber ASELSAN’ın sosyal medya hesaplarından FEWS-‘uyu tanıtan İngilizce paylaşım gerçekleştirildi.

FEWS-U’nun öne çıkan teknik özelliklerine bakıldığı zaman ise 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit tespit ile teşhis kabiliyeti bulunuyor. KIZILELMA’yı hedef alan radar sinyallerini tespit ediyor tehdit türünün analizini gerçekleştiriyor ve uygun elektronik karşı tedbirleri devreye sokuyor.

RF karıştırma, aldatma teknikleri ve chaff/flare atımı da dahil olmak üzere optimize edilmiş karşı tedbirleri otomatik olarak devreye sokuyor. Bu yöntem, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandırıyor.

İnsanlı savaş uçaklarında kullanılan Elektronik Harp Koruma Sistemlerinden (EW Self-Protection Suite) farklı olarak FEWS-U’da insansız platformların ağırlık, güç tüketimi ve hacim kısıtları dikkate alınarak özgün bir mimari oluşturuldu. Modüler ve platforma gömülü bir yapı halinde tasarlandı.

FEWS-U’nun öne çıkan özellikleri

360° tehdit kapsaması: Platformu çevreleyen sensör mimarisi sayesinde tüm yönlerden gelen radar tehditlerinin tespiti

Yüksek hassasiyetli yön tayini: Radar emisyonlarının geldiği yönün yüksek doğrulukla belirlenmesi

Hızlı tehdit teşhisi: Algılanan sinyallerin radar tipi ve tehdit kategorisi açısından hızlı şekilde sınıflandırılması

Otomatik karşı tedbir uygulaması: Tespit edilen tehdide karşı uygun elektronik karşı tedbirlerin devreye alınması - Kaynak: donanimhaber.com

Kaynak: Haber Merkezi
