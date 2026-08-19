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Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep’te düzenlenen Sağlık Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde sağlık hizmetleri ve anne-bebek sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, anne ve bebek sağlığını öncelikli alanlardan biri olarak belirlediklerini ifade ederek, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında sezaryen oranlarında düşüş sağlandığını söyledi.

Bakan Memişoğlu, toplam sezaryen oranının yüzde 62,8’den yüzde 58,5’e gerilediğini, primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş gerçekleştiğini açıkladı.

“UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖSTERDİ”

Sezaryen oranlarının uzun yıllar sonra ilk kez düşüş eğilimine girmesinin umut verici olduğunu belirten Memişoğlu, amaçlarının tıbbi gerekliliği bulunmayan sezaryen oranlarını azaltmak olduğunu söyledi.

Memişoğlu, anne adaylarının doğum sürecine güvenli ve bilinçli şekilde hazırlanmasını sağlayacak bir sistemi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

62 BİN EBE GÖREV YAPIYOR

Bakan Memişoğlu, anne ve bebek sağlığı kapsamında 81 ilde görev yapan 62 bin ebeyle hizmet ağı oluşturulduğunu belirtti.

“Her Gebeye Ebe” uygulaması kapsamında ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına hamileliğin son 3 ayında birebir ebe tahsis edildiğini aktaran Memişoğlu, uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusanın evlerinde ziyaret edildiğini bildirdi.

Ayrıca yüksek riskli gebelere 8 branşta randevu önceliği tanımlandığını ifade etti.

1 MİLYON ANNE ADAYINA DESTEK VERİLDİ

Memişoğlu, ülke genelinde 1774 gebe okulunda yalnızca son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayına destek sağlandığını açıkladı.

“Annelik Yolculuğu” mobil uygulamasıyla da 250 bin anneye dijital ortamda rehberlik edildiğini belirten Memişoğlu, gebeliğin ilk döneminden doğum ve lohusalığa, bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğin bütüncül şekilde takip edildiğini söyledi.

GAZİANTEP’E 37 HASTANE KAZANDIRILDI

Gaziantep’teki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, kentte toplam 37 hastane inşa edildiğini belirtti.

1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 2023’te tamamlandığını aktaran Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 92 yeni sağlık merkezinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu, kentte 17 yeni sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini söyledi.

300 YATAKLI KADIN DOĞUM HASTANESİ AÇILDI

Törende ayrıca 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Memişoğlu, modern fiziki yapısı ve teknolojik altyapısıyla hastanenin Gaziantep ve bölgenin sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını ifade etti.