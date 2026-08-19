SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Maaşlara ek gelir…

Evli ve çocuklu asgari ücretlinin durumunun daha da zorlaştığını ifade eden Karakaş, "16 yaşındaki bekâr işçi ile aile reisi aynı ücreti alıyor. Bu adil değil. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfus karşısında çalışanların yarısına yakını asgari ücretli. Nasıl evlenip çocuk sahibi olacaklar?" değerlendirmesinde bulundu.