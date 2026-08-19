Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırının oldukça gerisinde kalan asgari ücretliler, özellikle de aile geçindirenler için yeni bir destek modeli önerdi.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Maaşlara ek gelir…
SGK uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırı altında geçimini sürdüren asgari ücretliler için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karakaş, maaşlara ek gelir olacak yeni bir destek modelini önerdi. İşte tüm ayrıntılar...Gülsüm Hülya Sundu
Karakaş, SGK ve işsizlik primi kesintilerinde yapılacak kademeli indirimle, işverene hiçbir ilave yük getirmeden evli ve çocuklu çalışanların maaşına aylık 1.400 ila 2.800 lira arasında doğrudan ek gelir sağlanabileceğini belirtti.
Karakaş, 2026 yılı için uygulanan 28 bin 75 liralık net asgari ücretin, Türk-İş'in Temmuz 2026 verileriyle ortaya konan 36 bin 940 liralık açlık sınırının 8 bin 865 lira gerisinde kaldığını vurguladı.
Uzman ismin paylaştığı verilere göre; bekâr bir işçinin yaşama maliyeti 47 bin 758 liraya, yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 liraya ulaşmış durumda. Bu tablo, asgari ücretin açlık sınırının yüzde 24, yoksulluk sınırının ise yaklaşık yüzde 77 oranında uzağında kaldığını gösteriyor.
Yazısında asgari ücret sistemindeki yapısal sorunlara değinen Karakaş, mevcut uygulamanın çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısını dikkate almamasını eleştirdi.
Evli ve çocuklu asgari ücretlinin durumunun daha da zorlaştığını ifade eden Karakaş, "16 yaşındaki bekâr işçi ile aile reisi aynı ücreti alıyor. Bu adil değil. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfus karşısında çalışanların yarısına yakını asgari ücretli. Nasıl evlenip çocuk sahibi olacaklar?" değerlendirmesinde bulundu.
İşverenlere yönelik halihazırda 15'e yakın teşvik ve destek bulunduğunu, ancak asgari ücretlinin kesintilerinden doğrudan bir fayda sağlayamadığını belirten Karakaş, çözümün SGK ve işsizlik primi kesintilerinde olduğunu savundu.
Asgari ücretliden her ay düzenli olarak yüzde 15 oranında SGK ve işsizlik primi kesildiğini hatırlatan Karakaş, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre şu kademeli indirim modelini önerdi:
Evli çalışanlar için: Kesintilerde yüzde 5 oranında indirim yapılarak maaşa yaklaşık 1.400 TL ek gelir sağlanması.
Evli ve 1 çocuklu çalışanlar için: Yüzde 7,5 oranında indirimle net maaşa yaklaşık 2.100 TL artış yansıtılması.
Evli ve 2 veya daha fazla çocuklu çalışanlar için: Yüzde 10'luk indirimle maaşta yaklaşık 2.800 TL'lik net bir artış yaratılması.
Önerilen sistemin yeni bir zam veya işverene yönelik yeni bir maliyet anlamına gelmediğinin altını çizen Karakaş, formülün doğrudan devletin prim alacaklarından feragat etmesi esasına dayandığını vurguladı.
Uygulamanın Cumhurbaşkanlığı'nın aile ve çocuk odaklı politikalarıyla da örtüşeceğini belirten Türkiye Gazetesi yazarı Karakaş, yazısını şu sözlerle noktaladı:
"Zam olmasa bile aile bütçesine yüzde 5 ila 10 arası nefes gelir. Bu, iaşe ve ibate ihtiyacını biraz rahatlatır. Yüzde 10’luk bu nefes, milyonlarca tencerede ateşi yeniden yakar. İşverene de hiçbir ilave yük getirmez."