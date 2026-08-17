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Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Türkiye'nin sigara içme konusunda dünyada ikinci sırada olduğunu, ölüm nedenlerinin yüzde 50’nin sigara, hareketsizlik ve kilo olduğunu belirtti.

Ölümlerin yüzde 34,7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 16'sının da iyi ve kötü huylu tümörler sebebiyle olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, dolaşım sistemi hastalıklarının yüzde 42'sini iskemik kalp hastalığı, iyi ve kötü huylu tümörlerin yüzde 30'unu solunum hastalıkları, akciğer kanseri ve gırtlak kanseri oluşturduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ SİGARA’

“Peki sizce bunun nedenleri ne?" diye soran Memişoğlu, “Bu ölüm sebeplerimiz iskemik kalp hastalığı, inme, dolaşım hastalığı ve akciğer kanseri nedeni nedir? Sigara, Türkiye'de insanlarımızın hastalanma ve ölüm sebeplerinin en önemlilerinden biridir” dedi.

‘TÜRKİYE'DE GEÇEN SENE 8 MİLYAR PAKET SİGARA SATILMASI DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL’

Türkiye’de erkeklerin yüzde 46'sının sigara içtiğini söyleyen Memişoğlu, “Dünyada ikinci sıradayız, ilk üçte yerimiz değişiyor. Bize bir şey olmaz diyoruz ama oluyor. Olduktan sonra pişman oluyoruz. Türkiye'de geçen sene 8 milyar paket sigara satılması doğru bir şey değil. Bunu kullanmaması için insanları motive etmemiz lazım. İnsanların sağlık talebini artırmamız lazım. Ölüm sebeplerimizin yüzde 50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo” ifadelerini kullandı.

Ülke bazında sigara tüketiminde dünya birincisi Endonezya. Türkiye ise Endonezya'nın ardından dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke.