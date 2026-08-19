SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı

Kritik Detay: SGK'nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi

Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı şu sözlerle aktardı:

"Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş yani borcunu geciktirmiş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor."