Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı

SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı

Artusöz TV youtube yayınında Ali Olgun ve Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin emeklileri ilgilendiren tarihi kararını değerlendirdi. Yargıtay, başvurusu yapıldığı halde bürokratik süreçler nedeniyle geç bağlanan emekli aylıkları için SGK'nın faiz ödemesine hükmetti.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 1

Alanya'daki Dava Emsal Oldu

Alanya'da 13 Temmuz 2018'de yaşlılık aylığına hak kazandığını belirten bir vatandaş, ödenmeyen aylıklarının en yüksek mevduat faiziyle ödenmesi için SGK'ya dava açtı.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 2

İlk derece mahkemesi 1 Ekim 2018 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında eksik ödenen 7.000 TL'lik tutarın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 3

SGK'nın itirazı sonrası Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Ancak dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındığında süreç yön değiştirdi.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 4

Yargıtay Kararı Neden Bozdu?

Yargıtay incelemesinde yerel mahkemelerin kararlarında usul ve esas hataları tespit etti.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 5

İlk derece mahkemesinin SGK'dan resmi hesaplama istemeden bilirkişi raporuyla tutar belirlemesini hukuka aykırı bulan Yargıtay, ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019'da yeniden aylık bağlandığına dikkat çekerek eksik ödeme döneminin 1 Nisan değil 1 Mayıs 2019 olarak hesaplanması gerektiğini vurguladı.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 6

Kritik Detay: SGK'nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi

Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı şu sözlerle aktardı:

"Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş yani borcunu geciktirmiş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor."

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 7

Bu kurala göre; dilekçe verdikten sonraki ilk 3 ay için faiz talep edilemiyor. Örneğin, maaşı 5 ay sonra bağlanan bir vatandaş, ilk 3 aylık yasal hazırlık süresi düşüldükten sonra kalan 2 aylık gecikme dönemi için faiz alabiliyor.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 8

Hangi Faiz Türü Uygulanacak?

Davacı vatandaşın en yüksek mevduat faizi talebine karşılık Yargıtay net bir sınır çizdi. Santırcıoğlu, uygulanacak faiz türünü şu şekilde açıkladı:

"SGK ile sigortalı arasındaki borç ilişkilerinde aksi belirtilmediği sürece standart olarak yasal faiz işletilir.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 9

Vatandaşlarımız mahkemeye başvururken ticari mevduat faizleri hayali kurmasınlar. 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiz tutarı üzerinden hesaplama yapılacağını bilsinler."

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 10

Emeklilerin İzlemesi Gereken Adımlar

Başvurusu 3 ayı geçmiş ve maaşı henüz bağlanmamış ya da toplu parası gecikmeli ödenmiş vatandaşlar için izlenecek hukuki yol haritası şöyle paylaşıldı:

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 11

e-Devlet Kontrolü:

Dilekçe tarihi ve geçen süre e-Devlet üzerinden kontrol edilmeli.

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SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı - Resim: 12

SGK'ya Yazılı Başvuru:

Başvuru tarihinden itibaren 3 ay geçmişse, 3 ayı aşan gecikme dönemi için SGK'ya yazılı dilekçe verilerek yasal faiz talep edilmeli.
İş Mahkemesinde Dava:

Kurumdan olumsuz yanıt gelmesi veya yanıt verilmemesi durumunda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin bu emsal kararı gerekçe gösterilerek İş Mahkemelerinde dava açılabilir.

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