SGK faiziyle emekliye ödeyecek: Uzman isim detayları aktardı

Alanya'daki Dava Emsal Oldu
Alanya'da 13 Temmuz 2018'de yaşlılık aylığına hak kazandığını belirten bir vatandaş, ödenmeyen aylıklarının en yüksek mevduat faiziyle ödenmesi için SGK'ya dava açtı.
Alanya'daki Dava Emsal Oldu
Alanya'da 13 Temmuz 2018'de yaşlılık aylığına hak kazandığını belirten bir vatandaş, ödenmeyen aylıklarının en yüksek mevduat faiziyle ödenmesi için SGK'ya dava açtı.
İlk derece mahkemesi 1 Ekim 2018 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında eksik ödenen 7.000 TL'lik tutarın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.
SGK'nın itirazı sonrası Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Ancak dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındığında süreç yön değiştirdi.
Yargıtay Kararı Neden Bozdu?
Yargıtay incelemesinde yerel mahkemelerin kararlarında usul ve esas hataları tespit etti.
İlk derece mahkemesinin SGK'dan resmi hesaplama istemeden bilirkişi raporuyla tutar belirlemesini hukuka aykırı bulan Yargıtay, ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019'da yeniden aylık bağlandığına dikkat çekerek eksik ödeme döneminin 1 Nisan değil 1 Mayıs 2019 olarak hesaplanması gerektiğini vurguladı.
Kritik Detay: SGK'nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi
Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı şu sözlerle aktardı:
"Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş yani borcunu geciktirmiş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor."
Bu kurala göre; dilekçe verdikten sonraki ilk 3 ay için faiz talep edilemiyor. Örneğin, maaşı 5 ay sonra bağlanan bir vatandaş, ilk 3 aylık yasal hazırlık süresi düşüldükten sonra kalan 2 aylık gecikme dönemi için faiz alabiliyor.
Hangi Faiz Türü Uygulanacak?
Davacı vatandaşın en yüksek mevduat faizi talebine karşılık Yargıtay net bir sınır çizdi. Santırcıoğlu, uygulanacak faiz türünü şu şekilde açıkladı:
"SGK ile sigortalı arasındaki borç ilişkilerinde aksi belirtilmediği sürece standart olarak yasal faiz işletilir.
Vatandaşlarımız mahkemeye başvururken ticari mevduat faizleri hayali kurmasınlar. 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiz tutarı üzerinden hesaplama yapılacağını bilsinler."
Emeklilerin İzlemesi Gereken Adımlar
Başvurusu 3 ayı geçmiş ve maaşı henüz bağlanmamış ya da toplu parası gecikmeli ödenmiş vatandaşlar için izlenecek hukuki yol haritası şöyle paylaşıldı:
e-Devlet Kontrolü:
Dilekçe tarihi ve geçen süre e-Devlet üzerinden kontrol edilmeli.
SGK'ya Yazılı Başvuru:
Başvuru tarihinden itibaren 3 ay geçmişse, 3 ayı aşan gecikme dönemi için SGK'ya yazılı dilekçe verilerek yasal faiz talep edilmeli.
İş Mahkemesinde Dava:
Kurumdan olumsuz yanıt gelmesi veya yanıt verilmemesi durumunda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin bu emsal kararı gerekçe gösterilerek İş Mahkemelerinde dava açılabilir.