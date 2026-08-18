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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası, yazılı açıklamayla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HPV aşısına ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Açıklamada, HPV aşısının Türkiye'de Genişletilmiş Bağışıklama Programı'na alınacağının hem önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından daha önce kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

"BİLİMSEL YAKLAŞIM AÇISINDAN TALİHSİZ"

Tabip Odası, Memişoğlu'nun televizyon programında dile getirdiği, "Bazı bilim adamları buna gerek olmadığını söyledi" yönündeki ifadelerini "bilimsel yaklaşım açısından son derece talihsiz" ve "toplum sağlığı açısından geri adım" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Bakan Memişoğlu'na, söz konusu görüşleri savunan bilim insanlarını ve bu iddiaları destekleyen bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşması çağrısı yapıldı.

"HPV KANSEROJEN BİR VİRÜSTÜR"

Ankara Tabip Odası, HPV'nin dünya genelinde her yıl yaklaşık 690 bin kanser vakasına neden olan kanserojen bir virüs olduğunu belirtti.

Açıklamada, rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 99'unun HPV ile ilişkili olduğu, Türkiye'de görülen vakaların büyük bölümünün de HPV tip 16 ve tip 18 kaynaklı olduğu ifade edildi.

"164 ÜLKE ULUSAL PROGRAMA DAHİL ETTİ"

HPV aşısının koruyuculuğunun farklı çalışmalarda yüzde 90 ila 100 arasında bulunduğu belirtilen açıklamada, aşının uygulandığı ülkelerde rahim ağzı kanseri sıklığının yaklaşık yüzde 90 azaldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 hedefi kapsamında kız çocuklarının yüzde 90'ının 15 yaşına gelmeden HPV aşısı olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Ocak 2026 itibarıyla 164 ülkenin HPV aşısını ulusal aşı programına dahil ettiği vurgulandı.

"ULUSAL PROGRAMA ALINMALI"

Ankara Tabip Odası, HPV aşısının bilimsel veriler doğrultusunda gecikmeden Ulusal Bağışıklama Programı'na dahil edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda geri adım atılmaması çağrısında bulundu.