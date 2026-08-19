Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması

Temmuz zamlarının ardından emeklilerin gözü geleceğe çevrilirken Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik analizler geldi. Kendi YouTube yayınında konuşan Erdursun, seçim zamları, sistemin geleceği ve kademeli emeklilik beklentilerine dair net öngörülerde bulundu.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 1

Emekli Maaşlarına "Seçim Dokunuşu" Beklentisi

Temmuz ayında açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin ardından emekli aylıklarına enflasyon farkı oranında zam yapılmış ve taban aylıklarda yeni düzenlemelere gidilmişti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 2

Yaşam maliyetleri ve alım gücü tartışmaları sürerken siyasetin geleneksel reflekslerine dikkat çeken Özgür Erdursun, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası seçim süreçlerini işaret etti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 3

Erdursun, emekli aylıklarına her zaman olduğu gibi bir "seçim dokunuşu" yapılacağını ve maaşların sandık öncesinde yeni bir düzenleme ile artırılacağını öngördüğünü belirtti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 4

"Mevcut Emeklilik Sistemi 40 Yıl Sürdürülemez"

Türkiye’nin sosyal güvenlik altyapısı ve küresel demografik değişimlere değinen SGK Uzmanı, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükün artacağına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 5

"Emeklilik sistemi 40 yıl boyunca hep aynı şekilde kalmayacak. Avrupa'da olduğu gibi bizim nüfusumuz da yaşlanacak ve buna paralel olarak emekli sayımız artacak."

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 6

Erdursun, bu demografik yapının ilerleyen süreçte sistemde köklü değişiklikleri zorunlu kılacağını vurguladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 7

2027'de Kademeli Emeklilik Çıkacak mı?

EYT düzenlemesini kaçıran vatandaşların merakla beklediği kademeli emeklilik iddialarına da yanıt veren Erdursun, beklentilere ilişkin tabloyu üç ana maddede özetledi:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 8

Uzun Vadeli Beklenti

Değişen demografik yapı ve artan emekli sayısı, uzun vadede kademeli emeklilik gibi yeni formülleri masaya getirebilir.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 9

Kısa Vadeli Gerçekler

Bu tür yapısal reformların kısa vadede hayata geçmesi oldukça güç görünüyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 10

2027 Yılı Öngörüsü

Siyasette veya ekonomide çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde,

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması - Resim: 11

2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkması beklenmiyor.

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