SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması

Emekli Maaşlarına "Seçim Dokunuşu" Beklentisi
Temmuz ayında açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin ardından emekli aylıklarına enflasyon farkı oranında zam yapılmış ve taban aylıklarda yeni düzenlemelere gidilmişti.
Emekli Maaşlarına "Seçim Dokunuşu" Beklentisi
Temmuz ayında açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin ardından emekli aylıklarına enflasyon farkı oranında zam yapılmış ve taban aylıklarda yeni düzenlemelere gidilmişti.
Yaşam maliyetleri ve alım gücü tartışmaları sürerken siyasetin geleneksel reflekslerine dikkat çeken Özgür Erdursun, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası seçim süreçlerini işaret etti.
Erdursun, emekli aylıklarına her zaman olduğu gibi bir "seçim dokunuşu" yapılacağını ve maaşların sandık öncesinde yeni bir düzenleme ile artırılacağını öngördüğünü belirtti.
"Mevcut Emeklilik Sistemi 40 Yıl Sürdürülemez"
Türkiye’nin sosyal güvenlik altyapısı ve küresel demografik değişimlere değinen SGK Uzmanı, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükün artacağına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Emeklilik sistemi 40 yıl boyunca hep aynı şekilde kalmayacak. Avrupa'da olduğu gibi bizim nüfusumuz da yaşlanacak ve buna paralel olarak emekli sayımız artacak."
Erdursun, bu demografik yapının ilerleyen süreçte sistemde köklü değişiklikleri zorunlu kılacağını vurguladı.
2027'de Kademeli Emeklilik Çıkacak mı?
EYT düzenlemesini kaçıran vatandaşların merakla beklediği kademeli emeklilik iddialarına da yanıt veren Erdursun, beklentilere ilişkin tabloyu üç ana maddede özetledi:
Uzun Vadeli Beklenti
Değişen demografik yapı ve artan emekli sayısı, uzun vadede kademeli emeklilik gibi yeni formülleri masaya getirebilir.
Kısa Vadeli Gerçekler
Bu tür yapısal reformların kısa vadede hayata geçmesi oldukça güç görünüyor.
2027 Yılı Öngörüsü
Siyasette veya ekonomide çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde,
2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkması beklenmiyor.