Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji yayınladığı 19 Ağustos Çarşamba günü hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken; özellikle öğle saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
(06.00 - 12.00): Günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde (Rize ve Artvin çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sabah saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim.
(12.00 - 18.00): Günün en hareketli saatlerinde yağışlar iki ana hatta yoğunlaşıyor:
Karadeniz ve Doğu Anadolu: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Akdeniz hattı: Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.
(18.00 - 00.00): Öğle saatlerinde geniş bir alanda etkili olan sağanak yağışlar akşam saatlerine doğru büyük oranda yurdu terk ediyor. Yalnızca Kahramanmaraş çevresinde lokal gök gürültülü sağanak yağış geçişi öngörülürken, ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu bir seyir izleyecek.
(00.00 - 06.00): Gece yarısından itibaren yağışlı sistem tamamen etkisini kaybedecek. Türkiye genelinde gece boyunca açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
19 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında) ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, yer yer 0,75 m Görüş: İyi.