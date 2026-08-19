Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji yayınladığı 19 Ağustos Çarşamba günü hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken; özellikle öğle saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında), Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

(06.00 - 12.00): Günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde (Rize ve Artvin çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sabah saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

(12.00 - 18.00): Günün en hareketli saatlerinde yağışlar iki ana hatta yoğunlaşıyor:

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Akdeniz hattı: Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

(18.00 - 00.00): Öğle saatlerinde geniş bir alanda etkili olan sağanak yağışlar akşam saatlerine doğru büyük oranda yurdu terk ediyor. Yalnızca Kahramanmaraş çevresinde lokal gök gürültülü sağanak yağış geçişi öngörülürken, ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu bir seyir izleyecek.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

(00.00 - 06.00): Gece yarısından itibaren yağışlı sistem tamamen etkisini kaybedecek. Türkiye genelinde gece boyunca açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

19 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

9 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

12 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

13 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

14 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında) ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 25
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, yer yer 0,75 m Görüş: İyi.

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