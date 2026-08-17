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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 1.500 ile 3.000 arasında SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta yerli üretim hamlesinde yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Bakan, kanser, SMA ve diğer moleküler hastalıklarda kullanılan ilaçların Türkiye'de üretileceğini, klinik çalışmaların da kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, yalnızca ilaç üretimi değil, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 45 stratejik sağlık cihazının yerli üretiminin de teşvik edileceği belirtildi.

YAKLAŞIK 1.500 SMA HASTASINI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de yaklaşık 1.500 SMA hastasının bulunduğu, her yıl ortalama 150 civarında yeni vakanın görüldüğü belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, halen 1.024 hasta ücretsiz tedavi alırken, yenidoğan taramaları sayesinde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tedaviye başlanabiliyor.

SMA NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi), sinir hücrelerini etkileyen kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığıdır. Hastalık, hareketi sağlayan sinir hücrelerinin yeterli SMN proteini üretememesi nedeniyle ortaya çıkar.

En sık görülen belirtiler arasında Kas güçsüzlüğü, hareket etmede zorlanma, emme, yutma güçlüğü

ve solunum problemleri yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle bebeklerde erken tanının tedavinin başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.

YERLİ ÜRETİMLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, yurt dışından ithal edilen kritik ilaçların Türkiye'de üretilmesinin planlandığını söyledi.

"Özellikle kanser, SMA gibi moleküler hastalıklar ve immünoterapi ilaçlarını kendimiz üretir hale geliyoruz." diyen Bakan, bu alandaki klinik çalışmaların da kısa süre içinde başlayacağını ifade etti.

45 STRATEJİK SAĞLIK CİHAZI DA YERLİ ÜRETİLECEK

Yerli üretim planı yalnızca ilaçlarla sınırlı kalmayacak.

Bakanlık, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 45 stratejik sağlık cihazını belirlediğini ve bu ürünlerin yerli üretimini teşvik edecek yeni adımlar atacağını açıkladı. Böylece sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve kritik ürünlerde yerli kapasitenin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE SMA TARAMALARI SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü tarama programı kapsamında bugüne kadar yüz binlerce bebek SMA açısından tarandı. Ayrıca evlilik öncesi ücretsiz taşıyıcılık taramasıyla hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalar da Türkiye genelinde devam ediyor.