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Kaynak: Haber Merkezi

Borsadaki manipülasyon iddialarından hazır giyim devlerinin konkordato dalgasına, zincir marketlerdeki fahiş fiyat aldatmacasından tarlada fiyatı çöken zeytin üreticisine kadar ekonominin öne çıkan tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE PİYASALAR

EMRE ŞİRİN'DEN BORSADA MANİPÜLASYON UYARISI: "FONDA 1 KAYIP VARSA BORSADA 6-7 VAR"

Emre Şirin, Borsa İstanbul’da yaşanan sert kayıpları ve piyasadaki manipülatif hareketleri YENİÇAĞ’a özel değerlendirdi. Şirin, tablonun vahametine dikkat çekerek "Fonda 1 kayıp varsa borsada 6-7 kayıp var" analizinde bulundu.

İRİS CİBRE: TÜRK LİRASI REEL OLARAK YÜZDE 10 DAHA DEĞERLİ

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, Türk lirasının reel değerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Cibre, son açıklanan verilere göre TL'nin ÜFE bazlı reel efektif kur endeksine göre ortalamadan yüzde 10 daha değerli seviyede bulunduğunu belirtti.

TCMB RAPORU: TÜRKİYE'NİN NET FİNANSAL AÇIĞI BÜYÜDÜ

TCMB’nin 2026 yılı ikinci çeyrek Finansal Hesaplar Raporu’na göre, yurt içi yerleşik sektörlerin finansal varlıkları 237 trilyon liraya, yükümlülükleri ise 255 trilyon liraya ulaştı. Ekonominin net finansal pozisyon açığının GSYH’ye oranı yüzde 24,7’ye yükseldi.

ÜRETİM, İSTİHDAM VE SANAYİDE KAN KAYBI

HAZIR GİYİM DEVİ TYH TEKSTİL'DE DEV KAPANMA: 5 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden TYH Tekstil, artan maliyetler ve döviz kuru baskısı nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirket, 13 fabrikasından 7'sini kapattığını duyururken çalışan sayısını 6 bin 900'den 1 bin 900'e düşürerek 5 bin kişiyle yollarını ayırdı.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ EYLÜLDE 101,1 SEVİYESİNE GERİLEDİ

İmalat sanayisindeki durgunluk verilere yansımayı sürdürüyor. 2026 yılı Reel Kesim Güven Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre 1,4 puan düşüş göstererek 101,1 seviyesine geriledi.Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 101,1'e geriledi

HİSSEDİLEN ENFLASYON VE TÜKETİCİ GÜNDEMİ

ZİNCİR MARKETLERDE "1 ALANA 1 BEDAVA" FİYAT ALDATMACASI

Zincir marketlerde uygulanan "1 alana 1 bedava" kampanyalarında etiket fiyatları ile ürünlerin piyasadaki normal satış fiyatları karşılaştırıldı. İncelemelerde, bazı ürünlerde "kampanyalı" denilerek satılan paketin, diğer marketlerde satılan iki adet ürünün toplam tutarından 180 TL daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

OSMANİYELİ ZEYTİN ÜRETİCİSİ KAN AĞLIYOR: 80 LİRALIK ZEYTİN 15 LİRAYA DÜŞTÜ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zeytin üreticileri artan girdi maliyetleri ve çakılan fiyatlar nedeniyle zor durumda. Geçen yıl kilosu 60-80 TL’den alıcı bulan salamuralık zeytinin bu sezon 15-20 TL’ye gerilediğini belirten üreticiler, ürünlerini satacak tüccar bulmakta güçlük çekiyor.

SOSYAL POLİTİKALAR VE KÜRESEL EKONOMİ

GENÇLERE 1,7 MİLYAR LİRALIK EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ekim ayında 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, kredi destekleri, gelir kriteri güncellemeleri ve çocuk sahibi olan çiftlere sağlanan borç silme (hibe) imkanlarının detaylarını paylaştı.

BUNDESBANK UYARDI: ALMANYA'DA ENFLASYON 3 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekim ayı raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon baskısının yeniden tırmanışa geçerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı.

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