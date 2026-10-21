Ekonomist Emre Şirin, YENİÇAĞ’a özel Borsa İstanbul'da 42 günde yaşanan yüzde 20 üzerindeki kayıbıve piyasadaki manipülasyonları değerlendirdi. Dikkatlerin fonlardaki kayıplara çekilerek borsanın genelindeki derin erimenin gölgelendiğini belirten Şirin, "Türkiye'de devalüasyon yaşanmadan anlamlı bir ralli gerçekleşmez" uyarısında bulundu ve küçük yatırımcılar için kritik tavsiyeler sıraladı.

"PİYASADA 'CAMBAZA BAK' TAKTİĞİ UYGULANIYOR"

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan çalkantılar ve yatırımcı kayıpları sürerken, Ekonomist Emre Şirin piyasadaki son durumu YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay’a değerlendirdi. Piyasa algısının yalnızca fonlar üzerinden yürütüldüğünü belirten Şirin, borsada bir "cambaza bak" taktiği uygulandığını ifade etti. Fonlardaki kayıplar üzerine yoğunlaşılmış bir algı oluşturulduğunu vurgulayan Şirin, asıl büyük değer kaybının borsanın genelinde yaşandığına dikkat çekti.

"FONDA 1 KAYIP VARSA BORSADA 6-7 KAYIP VAR"

Fonların yatırım yaptığı manipülatif hisselerdeki balonlara değinen Emre Şirin, söz konusu fon vurgununun arkasında iktidara yakın kesimlerin ve siyasi kanadın yer aldığını savundu. İktidarın bu alandaki infiali ve yoğun tepkiyi bastırmak adına tedbir paketleri açıkladığını belirten Şirin, durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

"Borsada sadece fonlara değil, o manipülatif hisselere bireysel olarak yatırım yapanlar da var. Fonda 1 kayıp varsa, borsanın genelinde 6 veya 7 kayıp var. Borsa İstanbul’un en güçlü, en sağlam şirketlerine yatırım yapan insanların paraları dahi günbegün erimeye devam ediyor. Bu durum sermaye piyasalarına olan güveni tamamen zedeleyen bir tablodur."

YATIRIMCI SAYISI 9 MİLYONDAN 4,6 MİLYONA GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde halka arz furyası ve vatandaşın borsaya davet edilmesiyle yatırımcı sayısının 9 milyonun üzerine çıktığını hatırlatan Şirin, bugün bu sayının 4 milyon 600 bine kadar düştüğünü söyledi. Düşüşün tek sebebinin son fon olayları olmadığını, yıllardır süren manipülatif tablo, soygun ve servet transferi mekanizmasından kaynaklandığını dile getirdi.

"DEVALÜASYON OLMADAN ANLAMLI RALLİ BEKLENMEMELİ"

Piyasanın şu an bir "testere ve bezdirme piyasası" olduğunu kaydeden Şirin, küçük yatırımcı perişan olana kadar bu oynaklığın sürdürüleceğini ifade etti. Doğrudan yatırım çekilemediği için sıcak sermayeye bağımlı olunduğunu belirten Şirin, yabancı yatırımcının Türkiye'ye geliş koşullarını değerlendirdi:

"Türkiye'de devalüasyon olmadan anlamlı bir ralli olmaz. Yabancı yatırımcı yüksek kur riski varken piyasaya girmez. Borsayı çok sert düşürüp ucuzlatırsın; yabancı 'vur-kaç' mantığıyla gelir, 1-1,5 ay toplar, piyasayı biraz yukarı taşıyıp satar ve gider. Kısa vadede, 3-5 ayda ralli bekleyenler yine hayal kırıklığına uğrar."

KÜÇÜK YATIRIMCIYA HAYATİ TAVSİYELER

Mevcut ekonomik ve siyasi belirsizlikler altında küçük yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğine de değinen Emin Şirin, tüm sermayenin tek seferde oyuna sürülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Şirin, yatırımcılara BİST 30, BİST 50 ve BİST 100 içerisindeki güçlü şirketlerden sektörel sepetler oluşturmalarını ve yükseliş trendlerinde kâr realizasyonu yaparak ilerlemelerini tavsiye etti.