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Kaynak: Haber Merkezi

Marketlerin "1 alana 1 bedava" diyerek sunduğu ürünlerde dikkat çeken bir fiyat farkı tespit edildi.

Başka marketlerde tanesi 129,90 TL olan bir diş macununun iki tanesi 259,80 TL tutarken, aynı iki ürün kampanyalı markette 439,95 TL etiketle satıldı. abcgazetesi'nin haberine göre, kampanyayı tercih eden tüketicinin 180,15 TL daha fazla ödeme yaptığı görüldü.

KAĞIT HAVLU VE BEBEK BEZİNDE AVANTAJ SINIRLI KALDI

Piyasa değeri yaklaşık 200 TL olan 16'lı kağıt havlu, kampanya kapsamında 379,95 TL'den satıldı ve tüketicinin karı sadece 20,05 TL oldu. Yüzde 50 indirim algısı oluşturan kampanyanın gerçek avantajı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde kaldı.

İki paketinin piyasa fiyatı 559,80 TL olan bebek bezinde ise kampanya fiyatı 499 TL olarak belirlendi ve sağlanan tasarruf 60,80 TL ile sınırlı tutuldu.

TÜKETİCİLERDEN FİYAT YÜKSELTME TEPKİSİ

Fiyat karşılaştırmalarını değerlendiren tüketiciler, indirim duyurularından hemen önce etiket fiyatlarının bilinçli olarak şişirildiğini iddia etti.

Uzmanlar ise tüketicilerin sadece "bedava" veya "indirim" söylemlerine bakarak değil, ödenecek toplam tutarı diğer market fiyatlarıyla kıyaslayarak alışveriş yapması gerektiği uyarısında bulundu.