Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolundaki gençlere sağlanan Aile ve Gençlik Fonu ödemelerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildi.

Böylece bugüne kadar desteklenen toplam genç sayısı 238 bin 448’e, aktarılan tutar ise 22 milyar 804 milyon liraya ulaştı.

KREDİ LİMİTLERİ VE GELİR ŞARTI GÜNCELLENDİ

Proje kapsamında uygulanan güncel finansman ve başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

18-25 Yaş arası: Çiftlere 250 bin lira kredi imkanı sunuluyor.

26-29 Yaş arası: Çiftlere 200 bin lira finansman desteği veriliyor.

Geri ödeme: Tüm ödemeler 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak uygulanıyor.

Gelir kriteri: Başvuru için aranan son 6 aylık gelir sınırı asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERİN BORCU SİLİNİYOR

Kredi süreci devam ederken çocuk sahibi olan ailelere ek hibe imkanları tanınıyor:

İlk çocuk: 12 aylık taksit hibe ediliyor ve kalan borçlar 12 ay erteleniyor (23 bin 110 çift faydalandı).

İkinci çocuk: Kalan borcun tamamı silinerek hibe statüsüne alınıyor (528 çiftin borcu tamamen silindi).

Fon kapsamında bugüne kadar maddi desteğin yanı sıra 271 binden fazla gence evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

Mahinur Göktaş'ın kişisel sosyal medya hesbaından yaptığı açıklama şöyle;