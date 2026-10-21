Kaynak: ANKA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zeytin hasadı döneminde üreticiler, düşük alım fiyatları ve artan üretim giderleri nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Üreticiler, geçen yıl 60-80 lira aralığında satılan salamuralık zeytinin bu sezon 15-20 liraya kadar gerilediğini, bazı tüccarların ise ürün için fiyat vermediğini belirtti.

Yaklaşık 2 bin zeytin ağacı bulunan üretici Serdar Karasüleymanoğlu, hem salamuralık zeytine hem de zeytinyağına yönelik talebin zayıf olduğunu söyledi. Karasüleymanoğlu, geçen yıl 800 lira civarında olan günlük işçi ücretinin bu sezon 1.400-1.500 liraya yükseldiğini, diğer üretim giderlerindeki artışın da çiftçiyi zorladığını ifade etti.

“SALAMURALIK SATAMIYORUZ, YAĞLIKTA DA BELİRSİZLİK VAR”

Üretici Serdar Karasüleymanoğlu, ürününü satamadığı için zeytinleri yağlık olarak değerlendirmeyi düşündüğünü ancak bu seçeneğin de kendisi için belirsizlik taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Yıllardır zeytin üreticisiyiz, fiyatlar çok kötü. Geçen sene salamuralığı 70-80 liraya satarken bu sene salamuralık isteyen de yok, fiyat veren de yok. Geçen sene bir işçi yevmiyesi 800 liraydı, şu anda bir işçi yevmiyesi bin 500 liraya yaklaştı. Bir işçi günde ortalama 100 kilo zeytin toplasa 15-20 liraya ancak maliyetini karşılıyor.

Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda tüccarın aldığı da yok, yağ piyasası çok düşük. Salamuralık hiç satamıyoruz. Ürünü yağlığa bıraktım; salamuralık satamayınca yağ çektireceğiz. Ancak yağı nasıl satacağımızı da bilmiyoruz. Geçen sene zeytinyağının kilosu 250-300 liraydı. Bu sene aynı fiyata satabileceğimizi zannetmiyorum. Zeytin üreticisi olarak perişan durumdayız. Maliyetleri karşılamayınca çiftçi ya ürünü vatandaşın toplamasına bırakacak ya da zeytin dalında kalacak.”

Karasüleymanoğlu, mazot, ilaç ve işçilik giderlerinin ciddi biçimde yükseldiğini belirterek mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülebilirliğinin zorlaştığını vurguladı.

“ZEYTİNİ TOPLATSAK DA SATSAK DA ZARAR EDİYORUZ”

Kadirli’de zeytin yetiştiren Murat Balcılar da zeytinyağı ve salamuralık zeytin fiyatlarının son üç yıldaki seviyelerde kaldığını, buna karşılık işçilik ve bahçe bakım maliyetlerinin üç-dört katına çıktığını söyledi.

Hasat için harcama yapmanın kendisini zarara uğratacağını belirten Balcılar, bu nedenle zeytinleri toplatmayı düşünmediğini dile getirdi. Balcılar, fiyatların gelecek sezon da bu düzeyde kalması halinde bahçesindeki zeytin ağaçlarını sökerek araziyi tarla olarak kullanmayı değerlendirdiğini ifade etti.

ZEYTİN İŞÇİLERİ DE GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

Düşük zeytin fiyatları ve yükselen maliyetler, hasatta çalışan işçileri de etkiliyor. Bir zeytin işçisi, salamuralık zeytinin geçen yıl 60-70 liradan satıldığını, bu sezon fiyatın 15 liraya kadar indiğini belirtti. Fabrikaların zeytin alımında isteksiz davranmasının hem üreticiyi hem de işçiyi zor durumda bıraktığını söyleyen işçi, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

Günlük 1.550 lira yevmiye aldığını belirten başka bir işçi ise kazancının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi. İşçiler, üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anladıklarını ancak kendi gelirlerinin de artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Kadirli’de üreticiler ve zeytin işçileri, ürün fiyatları ile üretim ve yaşam giderleri arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekerek sektördeki belirsizliğin sona ermesini istiyor.