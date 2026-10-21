Kaynak: AA

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekim ayı raporunda ülke ekonomisinin bahar döneminde kaydettiği yüzde 0,3’lük büyümenin ardından temmuz-eylül döneminde geçici bir duraklama sürecine girdiğini duyurdu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin tetiklediği petrol şokunun etkisiyle enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtilen raporda, artan enerji maliyetlerinin hanehalkı satın alma gücünü zayıflattığı ve özel tüketimi baskıladığı vurgulandı.

ÜRETİM VE LOJİSTİKTE AKSAMALAR

Alman ekonomisindeki durgunlukta Ren Nehri’ndeki düşük su seviyeleri, yüksek enerji giderleri ve akaryakıt indirimlerinin sona ermesi gibi özel etkenlerin rol oynadığı aktarıldı.

Otomotiv sektöründe üretim ağustos ayında gerilerken, fabrika tatillerinin bu döneme denk gelmesi sanayideki düşüşü derinleştirdi. Kimya ve petrol rafinasyonu gibi enerji yoğun sektörler, Ren Nehri başta olmak üzere iç su yollarındaki lojistik kısıtlamalar nedeniyle taşımacılıkta ciddi aksamalar ve maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum dış ticaretteki zayıflamanın da ana nedenleri arasında gösterildi.

İnşaat sektöründe ağustos ayında sınırlı bir canlılık gözlense de yükselen konut kredisi faizlerinin uzun vadeli büyümeyi kısıtlayacağı öngörüldü.

ENFLASYON RİSKİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Eylül ayında yüzde 3,3 seviyesine ulaşan enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyrini koruyacağını tahmin eden Bundesbank, enerji şokunun gıda, hizmet ve sanayi ürünleri üzerindeki dolaylı etkilerinin daha belirgin hale geleceği uyarısında bulundu.

Ekonomik çıktının dördüncü çeyrekte yeniden toparlanabileceği ifade edilmekle birlikte, kalıcı bir iyileşmenin Orta Doğu'daki krizin seyrine bağlı olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, 2027 başında yürürlüğe girmesi planlanan sağlık reformu kapsamındaki ilaç ve hastane katkı payı artışlarının, akaryakıt fiyat tavanı uygulaması gelse dahi enflasyonu yeniden yukarı çekecek kritik bir risk faktörü olduğu vurgulandı.