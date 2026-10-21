Ekonomik kriz sebebiyle kan ağlayan tekstilde konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden TYH Tekstil'den de kötü haber geldi.
TYH Tekstil 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişiyi işten çıkardı
Türkiye’nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden TYH Tekstil, artan maliyetler ve döviz kuru baskısı nedeniyle 13 fabrikasından 7'sini kapattığını duyurdu. Konkordato sürecine giren şirket, çalışan sayısını 6 bin 900'den 1 bin 900'e düşürerek 5 bin kişiyle yollarını ayırmak zorunda kaldı.Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye hazır giyim sektörünün dev isimlerinden TYH Tekstil, ekonomik gerekçelerle dev bir küçülme kararı aldığını açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, 13 olan fabrika sayısını 6’ya düşürdüklerini ve süreçte konkordato ilan ettiklerini bildirdi.
5 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI
Üretim kapasitesindeki daralmayla birlikte ciddi bir istihdam kaybı yaşandı. Tesislerde daha önce 6 bin 900 personel istihdam edilirken, küçülme kararıyla birlikte çalışan sayısı 1 bin 900'e kadar geriledi ve 5 bin yetkin personelle vedalaşıldı.
SEKTÖRDE SON 2 YILDA 360 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM KAYBI
Geçtiğimiz haftalarda 73 yıllık Orta Anadolu denim fabrikasının da faaliyetlerini durdurmasının ardından, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) sektör raporunu paylaştı. Veriler tekstil sektörünün kan ağladığını bir kez daha ortaya koydu.
TGSD verilerine göre, Aralık 2022'den bu yana tekstil ve hazır giyim sektöründe 10 bin 624 iş yeri iflas vererek kapandı. İşyerlerinin kapanmasıyla toplam 362 bin 879 kayıtlı çalışan işini kaybetti.