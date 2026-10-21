TYH Tekstil 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişiyi işten çıkardı

5 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Üretim kapasitesindeki daralmayla birlikte ciddi bir istihdam kaybı yaşandı. Tesislerde daha önce 6 bin 900 personel istihdam edilirken, küçülme kararıyla birlikte çalışan sayısı 1 bin 900'e kadar geriledi ve 5 bin yetkin personelle vedalaşıldı.