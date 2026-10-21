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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Saymaz, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fondan nasıl çıktığına dair çarpıcı detayları aktaran Saymaz, siyasetteki yeni milletvekili transfer kulislerini ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarını yazdı.

FON SKANDALINDA HÜLLE İDDİASI: TAŞIYICI ANNE GİBİ KULLANILDI

Gazeteci İsmail Saymaz, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Novatra Varlık Yönetim Şirketi ile ilgili şoke eden detayları paylaştı.

Saymaz'a konuşan hukukçu kaynağı, BDDK izni alabilmek için finans tecrübesi olan Erdin Özel'in "taşıyıcı anne" gibi kullanıldığını ve şirketin asıl sahibinin SPK yasaklısı bir isim olduğunu iddia etti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA DETAYI VE CEZAEVİ ŞARTLARI

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Tera Menkul'de portföy sözleşmesi olduğunu belirten Saymaz, kriz öncesi fondan çıkış sürecine dikkat çekti.

Öte yandan tutuklanan fon şüphelilerinin Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrelerde tutulduğu ve havalandırmaya bile birlikte çıkarılmadığı öğrenildi.

SİYASETTE TRANSFER KULİSLERİ: FAKIBABA İLK KEZ KONUŞTU

Siyasetteki hareketliliği de köşesine taşıyan İsmail Saymaz, Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Kani Torun'un yanı sıra İYİ Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştü.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Fakıbaba, "Şu an böyle bir kararım yok ancak Terörsüz Türkiye sürecini ve yeni anayasayı destekliyorum" dedi. CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi.