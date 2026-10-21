Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da aralarında yer aldığı 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'deki 7 kişi hakkında tutuklama kararı: Uluslararası arama başlatıldıAzerbaycan'dan Türkiye'deki 7 kişi hakkında tutuklama kararı: Uluslararası arama başlatıldıGündem

21 Ekim 2026 tarihinde 406/26 sayılı açıklamayla duyurulan kararın gerekçesi, kişilerin sosyal medya ve internet sitelerindeki paylaşımları olarak gösterildi.

31 TÜRK VATANDAŞININ GİRİŞİ YASAKLANDI

İşte Azerbaycan'a girişi yasaklanan isimler,

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteci abi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili