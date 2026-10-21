Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da aralarında yer aldığı 31 Türk vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.
21 Ekim 2026 tarihinde 406/26 sayılı açıklamayla duyurulan kararın gerekçesi, kişilerin sosyal medya ve internet sitelerindeki paylaşımları olarak gösterildi.
31 TÜRK VATANDAŞININ GİRİŞİ YASAKLANDI
İşte Azerbaycan'a girişi yasaklanan isimler,
1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteci abi projesinin yöneticisi
2. Cem Özyurt – Blog yazarı
3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı
4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri
5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar
6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi
7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist
8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim
9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar
10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog
11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)
12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı
14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi
15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi
16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu
17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı
18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi
19. Mert Armağan – Gazeteci
20. Yaşar Yavuz – Gazeteci
21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar
22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci
23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi
24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi
25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı
26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı
27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu
28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu
29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu
30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı
31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili