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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu’nu yayımladı. Raporda, Türkiye’deki yerleşik sektörlerin finansal varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkın açıldığı görüldü.

Verilere göre yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 237 trilyon lira olurken, toplam yükümlülükler 255 trilyon liraya çıktı. Böylece toplam yükümlülükler finansal varlıkları 18 trilyon lira aştı.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı da önceki döneme kıyasla 1,97 puan yükselerek yüzde 24,7 seviyesine ulaştı.

EKONOMİNİN NET BORÇLANMASI GERİLEDİ

Sektörlerin net finansal işlemlerine ilişkin veriler, net borçlanma ihtiyacının önceki çeyreğe göre azaldığını ortaya koydu.

Bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 10,2’si düzeyinde gerçekleşen net borçlanma, 2026’nın ikinci çeyreğinde GSYH’nin yüzde 4,6’sına geriledi.

SEKTÖRLERİN FİNANSAL DENGESİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

TCMB’nin sektörel bilanço değerlendirmesine göre, Türkiye ekonomisinin geneli finansal borçlu konumda bulunuyor. Hane halkı ile dünyanın geri kalanı, yurt içindeki diğer sektörlerden alacaklı durumda yer alırken finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim diğer sektörlere karşı borçlu pozisyonda bulunuyor.

Bu tablo, ekonomideki finansal kaynakların ve yükümlülüklerin sektörler arasında farklı biçimlerde dağıldığını gösteriyor.

HANE HALKI VARLIKLARININ YÜZDE 54’Ü PARA VE MEVDUAT

Hane halkının finansal varlıklarında para ve mevduat hesapları ağırlığını korudu. Söz konusu kalem, hane halkı finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturdu.

Hane halkının yükümlülüklerinin ise neredeyse tamamının kredilerden meydana geldiği belirtildi.

Finansal olmayan kuruluşların bilançolarında da hisse senetleri ve öz kaynaklar önemli bir yer tuttu. Bu kalemlerin finansal varlıklar içindeki payı yüzde 46, yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 44 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM BORCU GSYH’NİN YÜZDE 92’Sİ

Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borçluluk oranının diğer ülkelere kıyasla düşük seviyede kaldığı görüldü.

Kredi ve borçlanma senetlerinden oluşan toplam borcun GSYH’ye oranı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 92 olarak hesaplandı. Bu oran, önceki çeyreğe göre sınırlı bir düşüşe işaret etti.