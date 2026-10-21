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Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası 2026 yılı Reel Kesim Güven Endeksi’ni açıkladı. Bir önceki aya göre 1,4 puan düşüşle 101,1 seviyesine güven endeksi geriledi.

Mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi ise eksi yönde etkilendiği belirtildi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 100’ün altına düştü. Yüzde 99,8 seviyesinde endeks tamamladı.