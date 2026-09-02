Yargıtay'da bekleyen butlan davası ile ilgili "Çok çalışılmış, düşünülmüş, hazırlanmış dava. Yargıtay'ın buna dur demesi lazım" diyen Özel, "CHP'ye dönecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

“YURTTAŞ HAKLIYA SAHİP ÇIKTI”

Özel, CHP Genel Merkezi’nden polis zoruyla çıkartılmalarının ardından Anıtkabir ve Güvenpark'ta toplanan kalabalığın seçilmiş CHP yönetimine sahip çıktığının altını çizdi. Mutlak butlan yönetiminin CHP’ye yönelik, “Yargı darbesi” olarak nitelendirilen operasyona alet olduğunu vurgulayan Özel, “Yurttaş kararı burada verdi. Kimin meşru olduğunu kimin meşru olmadığını gördü. Haksızlıktan medet uman taraftan yana değil, haklının yani bizim yanımızda durdu” dedi.

"HER ŞEY KENDİLİĞİNDEN OLGUNLAŞTI"

YENİ Parti’ye yönelik talebin, mutlak butlan kararından sonra İzmir’den başlayan ve 22 kente ulaşan ziyaretlerinde giderek yükseldiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kentlerde milletle birlikte yürüdük. Halkı dinledik ve bankın üstünde, küçük bir sehpanın üzerinde, portakal kasasının üzerinde konuşmalar yaptık. Beklentinin çok ötesinde kalabalıklar ve heyecan vardı gittiğimiz yerlerde. Biz yolumuzu ve yönümüzü halka sorduk. İlk günler kulağıma, ‘Partiyi bunlara bırakma’ diyenler çoğunluktaydı ancak zaman geçtikçe, ‘Buradan artık bir şey olmayacak, sen yola çık biz arkandayız’ demeye başladılar. Her şey kendiliğinden olgunlaştı.

"TEPKİLER SOĞUYACAK DEDİLER, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

‘Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız’ diyorduk, YENİ Parti’yi kurduk. İsmi ne olsun diye tartışmadık bile. YENİ Parti, halk tarafından teşvik edilen, bütçesi halk tarafından oluşturulan bir yapı oldu. Butlan yönetimine ve görev kabul edenlere tepkinin bu kadar üst düzeyde olacağını beklemiyordum. Kırgınlık, kızgınlık bekliyordum ama tepki bir süre sonra susturulamaz noktalara ulaştı. Yine de biz ısrarla tepkileri bir kontrol altında tutmaya çalıştık. Butlan yönetimi, tepkilerin zamanla soğuyacağını bekledi ama şimdi üç ay geçti, tepkiler halen aynı. Butlan yönetimince atanan il başkanlarının ilçelerin anahtarlarını verecek ilçe başkanı bulamadığı bir süreç yaşanıyor.”

"KAMU DÜZENİ DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

YENİ Parti lideri Özgür Özel, “Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa CHP’ye döner misiniz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Mutlak butlan kararı, Türkiye'de görülmemiş bir hukuk skandalıydı. Bu kararın Adalet Bakanlığı'ndan adeta dikte ettirilen bir karar olduğunu daha önce anlattı. Aynı zamanda bu kararla ilgili CHP içinden birtakım işbirlikçilerin olduğunu da belirtti.

Çok siyasi, çok çalışılmış, Adalet Bakanlığı’na teslim edilmiş, Adalet Bakanlığı'ndan gönderilmiş bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararı imzalayanların da savunamayacağı bir karar bu. Şimdi, hukukta büyük bir sökük var. Yargıtay'ın bu söküğü dikmesi gerekiyor. Eğer dikilmezse, kamu düzeni diye bir şey kalmayacak.

CHP’YE DÖNMEYECEĞİZ

Türkiye'deki hukuk düzeni adına Yargıtay'ın ilgili dairesinin buna dur diyeceğini ümit ediyorum. Bu ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Biz yeni bir yola çıktık ve bu yeni yolda yürüyoruz. Ama CHP gibi bir partinin tüm işte varlıklarıyla kurumsallığıyla logosuyla işgal altında kalmasını, talana uğruyor olmasını ve tüm varlıklarının adeta yağmalanıyor olmasına yüreğim rast gelmiyor. Butlan yönetimi CHP’den uzaklaştırılmalı ve CHP sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalı.”

YENİ SİYASET

Özel, YENİ Parti’nin, “Yeni siyaset” olarak tarif ettiği parti üyelerinin karar alma süreçlerine dahline yönelik de açıklamalara imza attı. Ekrem İmamoğlu’nun 15,5 milyon oy ile CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlendiğini anımsatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin üye sayısının yedi katı oy kullanıldı. Bir kere bu kazanımdan geri dönemezdik. İmamoğlu’nun adaylığı önündeki hukuki engeller kalkmazsa, aday değiştirmek durumunda kalırsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız.

Aynı şekilde ilçe ve il başkanımızı hatta genel başkanı da üye arkadaşlarımız seçecek. Bu model büyük heyecan uyandırdı. Bu konunun tüzüğümüze işlenmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem Siyasi Partiler Kanunu’nun gereğini yerine getireceğiz hem de üyeyi seçim süreçlerinde söz sahibi yapacağız. Bu model, inanılmaz derecede sahiplenildi ve kalıcılaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle tüm siyasi partilerin de uygulayacağı bir kazanıma dönüşeceğini düşünüyorum bu modelin.

İMAMOĞLU UNUTULDU MU?

Özel, “Ekrem İmamoğlu unutuluyor mu?” eleştirilerinin ise haksız eleştiriler olduğunu vurguladı. Kimsenin geride bırakılmadığının altını çizen Özel, “İmamoğlu’nu da diğer arkadaşlarımızı da uğradıkları hukuksuzluklara karşı ne sokakta ne meydanlarda ne de mahkemelerde geride bırakmadık” görüşünü kayda geçirdi.

YENİ Partili Özel, iktidar medyasının ve CHP’deki butlan yönetiminin İBB davasındaki tutumunu ise şu sözlerle eleştirdi:

“Mehmet Murat Çalık’ı da İmamoğlu’nu da tutuklayan, yargılayan, iftiracılarla muhatap eden aynı düzen. Ama Çalık, ‘CHP'de kalacağım’ butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor. Ortada büyük bir ilkesizlik var yani. İşte merkez medya olarak tabir edilen medyanın köşe yazarları 19 Mart'tan sonra iftiralarla ilgilenmişlerdi. Bu iftiraların iddianamede yer almamasını hiç görmediler. Birçok itirafçının helallik isteyip vazgeçmesini hiç görmediler.

Burada esas konuşulması gereken mevzu, Ekrem İmamoğlu'na savunma hakkı verilmedi. Savunmasını kitaplaştırdı, kitabına toplatma kararı verildi. Biz bunlarla ilgili mücadelemize devam ediyoruz.”

YENİ PARTİ NEREDE DURUYOR?

YENİ Parti’nin kongre süreçlerine ilişkin de bilgi veren Özel, kurucu kadroların mutlaka görev alacağını bildirdi. Partinin kapsayıcılığı konusunda yedi sayfalık bir yönerge kaleme alındığını anlatan Özel, şunları dile getirdi:

“İl ve ilçelerde sadece bize oy veren kesimleri tatmin eden listeler yapılmaması konusunda arkadaşlarımızı uyardık. Esnafsız, işçilerin temsil edilmediği listeler olmamasını istedik, kapsayıcı olunmasını istedik. Bizim bulunduğumuz yer, merkezdir. Bu, partiyi soldan merkeze çekmek demek değildir. Bütün demokratlarla birlikte, tek adam rejimine karşı verilecek ortak mücadeleden söz ediyoruz. Tüm toplumsal muhalefetin adalet, eşitlik, özgürlük talebinde birleşeceği yeni bir merkez olarak tarif ediyoruz YENİ Parti’yi.

Partinin bulunduğu yerden daha sağa gitmesini değil ama partinin bulunduğu yeri güçlendirip bütün demokratları da birlikte mücadeleye davet etmesini istiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde muhalefet ile muhalefetin yarışmayacağını umuyoruz. İlk seçimler, ‘Demokrasi mi yoksa otokrasi mi?’ seçimi olacak.

YENİ Parti büyümek istiyor. Bu yüzden bütün demokratlara kapısını açık tutuyor. YENİ Parti, kendisinin dışındaki muhalefet partilerini yok ya da hor görmüyor. Muhalefete patronluk etmek gibi bir derdimiz yok.”

Özel, YENİ Parti’nin anketlerde en az itiraz edilen ve ikinci tercih olarak en çok işaretlenen parti olduğunu da anlattı. İtiraz edilmeme ve ikinci olarak tercih edilme durumunun sandığa yansıması için kapsayıcı olacaklarını vurgulayan Özel, “Bu anlamda ilk sınavımız ilçe ve il başkanlıklarındaki seçimler olacak. Listelerimiz kapsayıcı olacak” yorumunu yaptı.

“AYAĞIMIZDA PRANGA YOK”

YENİ Parti’nin üye sayısının 18 günde 600 bini aşmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Özel, “Ve yüz binlerce üyemiz aidat sorumluluğunu eksiksiz yerine getiriyor. Arkadaşlarımıza da söyledim. Ayaklarımızda hiçbir pranga yok. Bu partinin finansörü millet. Bu özgüvenle hareket edeceğiz” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Özel, iktidarın, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç ve Çerçeve Yasa’nın oylanması sürecindeki tercihlerine yönelik de konuştu. Sürecin, “Cumhuriyet’i tartışan” bir noktaya dönüşmesi halinde YENİ Parti’nin orada olmayacağını vurgulayan Özel, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Cumhuriyeti tartışmaya açan hiçbir yerde yokuz. Tom Barack'tan acayip değerlendirmeler duyuyoruz. Cumhur İttifakı'nın çeşitli bileşenlerinden, sarayın çeşitli danışmanlarından duyuyoruz. Butlan sürecinin başında buna uygun şeyler duyduk. Türk, Kürt, Arap enternasyonalizmi gibi değerlendirmeler okuyoruz.

Biz Ortadoğu'da barışta varız. Kürtlerin Irak'ta, İran'da, Suriye'de ve Türkiye'de demokratik şekilde temsil edilmelerine ve huzur içinde yaşamalarına varız. Anayasa noktasında eşit yurttaşlık kavramının geliştirilmesinin ve demokratik bir Anayasa’nın arkasındayız. Yalnızca Kürtler için değil, Aleviler başta olmak üzere kendisini geride bırakılmış hisseden tüm kesimler için bunu isteriz.

YENİ Parti, Cumhuriyetin kurucu değerlerini tamamen sahipleniyor. Ne Laiklikten vazgeçeriz ne diğer ilkelerden… YENİ Parti’nin en yüksek hassasiyeti Cumhuriyettir.”

Özel, sürecin bir Anayasa değişikliği tartışmalarına evrileceği tartışmalarını da değerlendirdi. Mevcut Anayasa’yı, “Bu Anayasa 12 Eylül, 15 Temmuz ve 19 Mart darbecilerinin Anayasası” olarak nitelendiren Özel, şunları söyledi:

“Bu yasada Kenan Evren'in, Fettullah Gülen'in ve Recep Tayyip Erdoğan’ın izi var. Bu Anayasadan kurtulmak lazım. Ama bu Anayasaya dahi uymayanlarla yeni Anayasa tartışılmaz. Düşünün ki bir Çerçeve Yasa geliyor ve okumadan imzalama yarışına giriliyor. İlkesel olarak bir örgüt silah bırakacaksa biz buna hayır diyemeyiz. Ama grubumuzu serbest bıraktık tutumlarında.

Çerçeve Yasa’ya görmeden imza atan ve göstermeden imzalattıran bir anlayışla Anayasa yapamayız. Ama önümüzdeki seçimlerden sonra demokratik ve sivil bir Anayasa yapacağız.”

İBB AKP’YE GEÇER Mİ?

Özel, belediye meclislerindeki dengenin bozulmasının AKP’nin işine yaradığı değerlendirmeleriyle ilgili de sert konuştu. Butlan CHP’sinin meclis üyelerinin bazı bölgelerde iktidar partisi ile hareket ettiğinin altını çizen Özel, “Etimesgut ve Menderes’te yaşananlar bir suçüstü halidir. Bu tablo İBB’ye de sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şey olduran bu anlayış için ‘İBB’nin AKP’ye geçmesini göze alamazlar’ diyemeyiz. Yapabilirler, onların hiçbir şeylerine kefil olamayız” dedi.

SEÇİM BİLDİRGESİ

Türkiye’nin en yakıcı sorununu ekonomi olduğunu belirten Özel, YENİ Parti’de devam eden hükümet programı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı. Hükümet Programı’nın ve seçim bildirgesinin dört sacayağı olacağını vurgulayan Özel,

“Seçim bildirgesi gibi tutum metinleri için bir şey söylemek şu anda çok mümkün değil. Henüz çalışma aşamasındayız. Güçlü bir adalet vurgusu olacağını söyleyebilirim. Sosyal adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve mahkemeler önündeki adalet. Dört ana sütun üzerine oturacak, güçlü bir adalet taahhüdü olacak.” dedi.