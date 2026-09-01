Özgür Özel kime 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi?

''Bunun parasını bu müteahhitler bölüşerek devlete ödesinler. Kimsenin alacağı kalmasın.’ Formül güzeldi ama onlar öyle yapmak yerine belediye başkanını tehdit edip devşirmek ve alamadıkları Tuzla‘yı bu yöntemle almak, kendi asrın imar yolsuzluğunu aklamak ve bizim genç, işte benim hakkımda da orada - burada güzel şeyler söyleyerek beni de farklı işte ‘Genel Başkan benim abimdir ama bilmem ne’ gibi de bir tuhaf şey. Ona da hakkım helal değildir yani. Onu söyleyeyim.