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Cemal Enginyurt, danışmanı Cem Tekinoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Tekinoğlu'nun hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklandığını belirten Enginyurt, "Kamuyounun hassasiyetini dikkate alarak danışmanlık görevini iptal ediyorum" dedi

Enginyurt'un açıklaması şöyle:

Danışmanım Cem Tekinoğlu, 10 ay önce tüm prosedürler tamamlanarak yanımda göreve başlamıştır.

Hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklandı.

Adalet önünde aklanacağına inanıyorum.

Fakat bu süreçte Kamuoyunun hassasiyetini de dikkate alarak Danışmanlık görevini iptal ediyorum.

Adalet herkese lazım.

En kısa zamanda aklanmasını temenni ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen gün gözaltına alınan Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla tutuklandı.