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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’deki “mutlak butlan” ve tedbir kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstinaf Mahkemesi’nin tedbir kararının kaldırılması gerektiğini savunan Özel, olası bir değişiklik halinde CHP’nin yeniden seçilmiş yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

CHP’ye dönmeyeceğini vurgulayan Özel, “Bu darbe ürününe CHP teslim edilemez. Bizim aklımız geride kalmadı. Ben dönmem o partiye. Yeni Parti yeni yoluyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin üye sayısının 600 bine ulaştığını açıklayan Özel, parti kasasında 539 milyon lira bulunduğunu söyledi. Üyelik sürecinin hızına dikkat çeken Özel, “600 bin kişinin 17 günde üye olması büyük rakam” ifadelerini kullandı.

Özel, yeni üyelerin önemli bölümünün daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını belirterek, “Yeni Parti'ye üye olanların 200 binden fazlası, daha önce hiçbir partiye üye olmayanlar. Paradan ziyade bu önemli” dedi.

Aidat kadar aidiyetin de önemli olduğunu vurgulayan Özel, eylül ayı boyunca partiye katılacak üyelerin il başkanlığı ve genel başkanlık seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.

“ÜYELİK SİSTEMİMİZ ÇOK GÜVENLİ”

Partinin üyelik sistemine ilişkin de konuşan Özel, sistemin güvenliğine dikkat çekerek, “Üyelik sistemimiz çok güvenli. İş Bankasının veri sistemi. Bankacılık sistemi ne kadar güvenliyse o kadar güvenli” ifadelerini kullandı.

CHP VE KILIÇDAROĞLU MESAJI

CHP’de yaşanan hukuki sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, Yargıtay kararından umutlu olduğunu ancak mevcut sürece tepki gösterdiğini söyledi.

Özel, CHP'nin yönetiminin seçimle belirlenmesi gerektiğini belirterek, “CHP'nin seçimle gelen bir yönetimi olur, usulüne uygun seçimle gelen herkes baştacı” dedi.

CHP’ye geri dönmeyeceğini açıkça ifade eden Özel, “Ben dönmem o partiye. Yeni Parti yeni yoluyla devam edecek. Ama o partiye seçilmiş birinin geçmesi lazım” diye konuştu.

Özel, yaşanan sürecin Atatürk tarafından kurulan CHP açısından kabul edilemez olduğunu savunarak, “Darbenin ürününe CHP teslim edilemez” ifadelerini kullandı.

“BİR DİP DALGA OLDUĞU KESİN”

Sahadaki gözlemlerine ilişkin de konuşan Özel, vatandaşlarla temaslarında yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

“Kolum kaç sefer morardı, kaç sefer parmağım kırılma tehlikesi geçirdi” diyen Özel, vatandaşların kendisine yönelik ilgisinin siyasi lider-seçmen ilişkisinin ötesine geçtiğini belirtti.

Özel, “Bir dip dalga olduğu kesin. Anketlerde görünenlerin çok ötesinde bir sonuç alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ÇERÇEVE YASA AÇIKLAMASI: “HİBRİT BİR ÇÖZÜM BULDUK”

Özel, TBMM’de kabul edilen Çerçeve Yasa'ya ilişkin kararlarının parti içinde farklı değerlendirmelere neden olduğunu belirterek, bu nedenle milletvekillerine tek bir yönde oy kullanma talimatı vermediklerini söyledi.

“Bir kez ne karar versek sarsıntı olacaktı” diyen Özel, terör örgütünün kendisini feshetmesine karşı çıkamayacaklarını belirterek, “Bu meseleler mecliste çözülsün diyen bir parti buna hayır diyemezdi” ifadelerini kullandı.

Partinin farklı seçmen gruplarının hassasiyetlerini dikkate aldığını belirten Özel, “Hibrit bir çözüm bulduk. Mutlak bir evet ve hayır yok. Partinin ilkesel yönelimini ben göstereceğim dedim. Kimsenin ne oy vereceğine karışmadık” dedi.

Özel, liderlik anlayışını ise “91 arkadaştan bir adım önde, doğruyu birlikte yapanlar arasında olmak” sözleriyle açıkladı.

ANAYASA VE SEÇİM ÇAĞRISI

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığını savunan Özel, Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girmesi gerektiğini belirtti.

Özel, “Bu milletin Meclisinin yenilenmesi, anayasanın da konuşulduğu, herkesin dilinin altındakini çıkardığı bir seçim sürecinin olması gerekiyor” dedi.

Yeni bir anayasa değişikliğinin mevcut Anayasa'ya uygun şekilde yapılması gerektiğini savunan Özel, “Ne zaman olursa olsun bir Anayasa değişikliği yapacaksanız mevcut Anayasa'ya uymanız lazım” ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, “Aç tavuk kendini darı ambarında sanmasın. Öyle bir şeyde biz yokuz” diyerek anayasa değişikliği konusunda partisinin kırmızı çizgilerinin bulunduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU VE YARGI SÜREÇLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine de değinen Özel, duruşmaların canlı yayınlanması taleplerinin sürdüğünü söyledi.

Özel, “Biz hâlâ canlı yayın istiyoruz. Biz milletin gönlünde beraat edeceğiz” dedi.

Yargı süreçlerinde yaşandığını iddia ettiği bazı uygulamaları da eleştiren Özel, tutuksuz yargılanan bir kişinin itiraf ifadesinden dönmesinin ardından tutuklanmasını örnek göstererek, yargı süreçlerinin kamuoyunda daha fazla tartışılması gerektiğini savundu.

AİHM TARTIŞMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda yapılan tartışmalara da tepki gösteren Özel, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla ilişkilerinin sorgulanmasına karşı çıktı.

“Sen AİHM kararlarına uymuyorsan...” diyen Özel, “Gerekirse çıkarız” yaklaşımını eleştirerek, “O zaman Birleşmiş Milletlerden de çıkalım, NATO'dan da çıkalım, mızraklarla avlanmaya geçelim” ifadelerini kullandı.

Özel, AİHM kararlarının uygulanmamasının Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna zarar vereceğini savundu.

“NACHO SANCHEZ HADDİNİ BİL”

İspanyol gazeteci Nacho Sánchez'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerine de tepki gösteren Özel, sert ifadeler kullandı.

Özel, “Nacho Sanchez haddini bil, AİHM haddini bil, e biraz da sen haddini bil ya! Haftada bir köşe yazısı yazarak had bildiremezsin, Türkiye'yi dünyadan koparamazsın!” dedi.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Özel, belediyelere yönelik soruşturmaların yürütülme biçimine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel'in çalışmalarına dikkat çeken Özel, “Hak yemeyelim, Murat Ağırel'in gazeteciliğinin hakkını verelim” ifadelerini kullandı.

Bazı belediyelere yönelik soruşturmaların İstanbul'da görülmesine karşılık Kütahya Belediyesi dosyasının yerinde görülmesini eleştiren Özel, “550 tane AKP'li belediyeye soruşturma izni var, bir tane gözaltı yok” iddiasında bulundu.

Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Asıl Melih Gökçek'i alıp sorgulamaları gerekirken” diyen Özel, sürecin bağımsız yargının önüne düşmesi gerektiğini savundu.

Özel, “AKP en sorunlu parçayı çıkarıp ben arındım diyecekse evet en sorunlu parçadır ama Gökçek alındıktan sonra neler anlatır, iş nerelere varır o da ayrı mevzu” dedi.