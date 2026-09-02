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Telegram ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden haberleşen yeni nesil suç örgütleri, silahlı eylemleri dijital bir pazara dönüştürdü. Yaralama eylemlerinin 10 bin liraya kadar düştüğü platformda, cinayet ihalesi için talep edilen ücretlerin 700 bin lira ile 7 milyon lira arasında değiştiği belirlendi.

Pazarda yaşanan fiyat rekabeti ve şebeke üyeleri arasındaki pazarlık yazışmaları, suç ekonomisinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi:

"Oha infaza 7 milyon istiyorsun, başkaları 1-2 milyon yapıyor" itirazı üzerine fiyatını 3,5 milyon liraya çeken bir şüpheli, "Kral çok ucuza yapmıyor musun?" sorusuna "Piyasa biraz daha yüksek normalde, ben bu kolpalara rest çekip düşük fiyat çektim, sinirim bozuldu, iş yok" yanıtını verdi.

T24'ün haberine göre kurşunlama fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerilediği grupta Ankara'da yaşayan bir örgüt üyesinin "Kafama yatarsa para bile almam, adamına göre veriyorum" yazdığı; iş sonrası ödeme isteyen müşterilere ise örgüt yöneticilerinin "Engeli basıp tekmeyi vuruyorlar. İş sonrası ödeme diyen kendi eşgalini versin kameraya" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

YASALARDAKİ İNDİRİM İÇİN "18 YAŞ ALTI ELEMAN" VE "KIYICI GENÇLER" ARAYIŞI

Daltonlar, Casperlar ve Baygaralar gibi suç ağlarının faaliyet gösterdiği platformda, şehir bazlı özel infaz ve tahsilat ekiplerinin kurulduğu saptandı. İzmir'de 15 kişilik bir ekibin 'tahsilat', 'yaralama' ve 'kemik kırma' işleri için hazır bekletildiği ilan edilirken, ceza yasalarındaki yaş indiriminden yararlanmak amacıyla çocukların suça sürüklendiği anlaşıldı.

Gruplarda "İstanbul Esenyurt’ta 18 yaş altı eleman lazım" ve "81 ilden aileye alım vardır, kıyıcı gençler yazabilir" şeklinde duyurular yapılarak çocukların ağa çekilmeye çalışıldığı tespit edildi.

YUMURTA KOLİSİNDE KALAŞNİKOF VE KARGOYLA SUİKAST SİLAHI SATIŞI

Pazarın lojistik ayağında uzun namlulu suikast silahlarının e-ticaret mantığıyla satıldığı belirlendi. Piyasa değeri 250-300 bin lira olan M4 piyade tüfekleri için "Çok satıyor, o nedenle 185’ten veriyoruz" diyerek indirim yapan satıcıların, silahın yanında ekstra susturucu gönderdikleri kayıtlara geçti.

Kolluk kuvvetlerinin takibini atlatmak için uygulanan yöntemler yazışmalara şu şekilde yansıdı:

KARGOYLA SİLAH SEVKİYATI

Kalaşnikof ve tüfekleri "Büyük bir kutu içine sarıyorum, samanların arasına gazete ile, üstünde koliyle yumurta yolluyoruz" diyerek sevk ettikleri görüldü.

MÜHİMMAT VE CİHAZLAR

Aynı listelerde kiloyla dinamit ve takipleri engellemek için sinyal kesici (jammer) cihazların satıldığı saptandı.

PARAVAN ŞİRKETLER, ZİYANINA KRİPTO VE GÜNLÜK 20 BİN LİRALIK HESAP KİRALAMA

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması için kurulan finansal altyapı da deşifre oldu. Şebeke üyelerinin parayı sisteme sokmak isteyen müşterilere "Gelip benim şirketime yatırım yapıyorsun, ben de aynı gün masrafları fatura edip bankaya geçiyorum. İki saat içinde ticari kart hesabına parayı aktarıyorum" diyerek paravan şirket yöntemi sunduğu görüldü. Kripto borsalarında ise 10 bin dolarlık varlığın aklanması için 40 bin Türk lirası gibi komik rakamlara elden çıkarıldığı saptandı.

Banka hesaplarının kiralanması sürecinde ise şu detaylar öne çıktı:

Banka Hesabı Kiralama: En az 4 banka hesabı bulunan kişilere günlük 15 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında ödeme vadedildi.

Tam Pansiyon Kurye Ağı: Batum ve İstanbul hatlarındaki kuryelere "Günlük yemek ve otel masrafı bizden. Hem tatil hem para kazanma fırsatı" ilanları açıldı. Ekonomik çaresizlik içindeki bir kullanıcının "Şerefiyle namusuyla şu hesap kiralama işini yapan para verecek kimse yok mu... Tetik metik hiçbir iş yok bari buna mecbur kaldık" yazdığı görüldü.

SAHTE ALTIN, BALYAYLA DÖVİZ VE İKİNCİ EL SİTELERİNDE KENEVİR TOHUMU

Platformdaki diğer yasa dışı faaliyetler ve dolandırıcılık yöntemleri ise şu şekilde sıralandı:

SAHTE ALTIN VE DÖVİZ

Bilinen altın rafinerilerinin ambalajları kopyalanarak kuyumcuların bile anlayamayacağı iddia edilen "makineden, kalemden, ışıktan geçer" garantili sahte gram altınlar üretildi. Yüzde 20 komisyonla balyalanmış sahte TL, Dolar ve Avro satışı yapıldı.

SINIR ÖTESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

İstanbul-Edirne hattında araç sahibi şoförlere "Her gece düzenli sefer, sefer başı 30.000 TL ödeme" ilanı verildi. Almanya, Fransa ve İngiltere güzergahlı kaçak geçişler pazarlandı.

UYUŞTURUCU VE KIRMIZI REÇETE

Elden teslim uyuşturucu satışının yanı sıra, eczanelerde satılan orijinal kırmızı reçeteli sinir ilaçları 5 bin liradan ticarete sokuldu.

2 BİN LİRAYA MERNİS VERİLERİ

Yurttaşların kimlik verileri (MERNİS) 2 bin liraya satılırken, bu bilgilerle sahte banka hesapları açıldı.

İKİNCİ EL PLATFORMLARINDA PARAVAN SATIŞ

İkinci el giyim ve eşya siteleri üzerinden anonim açık hatların 5 bin liraya, kenevir tohumunun 10 adedinin ise 4 bin liraya pazarlandığı belirlendi.

SİBER ŞANTAJ VE YASA DIŞI BAHİS

Kamera ve WhatsApp sızma hizmetleri, ücretli ifşa kanalları, çalıntı kredi kartı çekilişleri ve kripto ödemeli "anahtar teslim" yasa dışı casino altyapılarının satıldığı kayıtlara geçti.