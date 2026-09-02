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Kaynak: DHA

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan’daki cezaevinden Tunçeli'ye getirildi. Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.

Tunçeli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklananlar arasında bulunan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi.

Zeinal Abarakov

4 SAAT İFADE VERDİ

Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov, yaklaşık 4 saat ifade verdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeden çıkarılan Abarakov, yeniden cezaevine götürüldü.