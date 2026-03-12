Yeniçağ Gazetesi
  Adıyaman
  Afyon
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  Kmaraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Şanlıurfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray’da yıldız isimlere olan ilgi arttı. Sarı-kırmızılı ekipte bir futbolcu ise Avrupa devlerinin özel takibinde. İşte detaylar…

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 1

Galatasaray, Devler Ligi'nde çeyrek final yolunda Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 2

İngiliz devini lig etabında olduğu gibi yine 1-0 mağlup eden Cimbom, tarihi bir zafere daha imza attı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 3

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte bir yıldız isim dünya devlerinin dikkatini çekti.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 4

BARIŞ ALPER'E YAKIN TAKİP

Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçında scout ekiplerinin yakın takibindeydi.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 5

NAPOLI VE JUVENTUS

Milli futbolcuyu İtalyan devleri Napoli ve Juventus temsilcileri mercek altına aldı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 6

Adı sık sık transfer dedikodularında yer alan 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. İki ekip de transferde son derece ısrarcı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 7

Maçın uzatma bölümüne kadar sahada kalan Barış, 22 pas girişiminde 19 isabet bularak yüzde 86 başarı yakaladı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 8

Yıldız futbolcunun rakip yarı sahadaki pas isabeti yüzde 14’te 13 ile yüzde 93 olurken, kendi yarı sahasındaki pas isabeti de 6/8 ile yüzde 75’e ulaştı.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 9

Bu sezon 39 karşılaşmada sahaya çıkan Barış Alper, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 10

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 26 milyon euro olan milli yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar - Resim: 11

Sarı-kırmızılı ekip, Barış'ı bırakmak istemiyor.

