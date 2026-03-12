Galatasaray, Devler Ligi'nde çeyrek final yolunda Liverpool ile kozlarını paylaştı.
Galatasaraylı yıldıza dünya devleri talip oldu: Transferde gaza bastılar
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray’da yıldız isimlere olan ilgi arttı. Sarı-kırmızılı ekipte bir futbolcu ise Avrupa devlerinin özel takibinde. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İngiliz devini lig etabında olduğu gibi yine 1-0 mağlup eden Cimbom, tarihi bir zafere daha imza attı.
Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte bir yıldız isim dünya devlerinin dikkatini çekti.
BARIŞ ALPER'E YAKIN TAKİP
Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçında scout ekiplerinin yakın takibindeydi.
NAPOLI VE JUVENTUS
Milli futbolcuyu İtalyan devleri Napoli ve Juventus temsilcileri mercek altına aldı.
Adı sık sık transfer dedikodularında yer alan 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. İki ekip de transferde son derece ısrarcı.
Maçın uzatma bölümüne kadar sahada kalan Barış, 22 pas girişiminde 19 isabet bularak yüzde 86 başarı yakaladı.
Yıldız futbolcunun rakip yarı sahadaki pas isabeti yüzde 14’te 13 ile yüzde 93 olurken, kendi yarı sahasındaki pas isabeti de 6/8 ile yüzde 75’e ulaştı.
Bu sezon 39 karşılaşmada sahaya çıkan Barış Alper, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 26 milyon euro olan milli yıldızın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Barış'ı bırakmak istemiyor.