Survivor 2026 platformunda heyecan ve gerilim bir an olsun dinmiyor. 11 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümde, parkurdaki kıyasıya rekabet yerini ada konseyindeki sert hesaplaşmalara bıraktı.
Survivor’da bardak taştı: Acun Ilıcalı Nagihan'ın biletini kesti
Survivor 2026’da ödül oyunu sonrası sinirler gerildi: Nagihan Karadere’nin sert sözleri sonrası Lina kriz geçirirken, Acun Ilıcalı konseyde resti çekti. İşte Survivor'daDerleyen: Gül Devrim Koyun
Mavi ve Kırmızı takımın yemek ödülü için ter döktüğü gecede, kazanan tarafın belirlenmesiyle birlikte ipler koptu.
PARKURDA KIRMIZI TAKIM RÜZGARI
Yiyecek stokları tükenen ve uzun süredir galibiyete hasret kalan takımlar, adeta son nefeslerine kadar mücadele etti. Ancak gecenin sonunda gülen taraf kırmızı takım oldu.
Görkemli bir yemek menüsüne kavuşan Ünlüler büyük sevinç yaşarken, mağlubiyetin ağırlığı mavi takım (Gönüllüler) kampında büyük bir krize dönüştü.
NAGİHAN KARADERE VE LİNA ARASINDA "SAYI" KAVGASI
Oyunun kaybedilmesinin ardından Mavi Takım içinde suçlamalar gecikmedi. Nagihan Karadere, parkurda performans düşüklüğü yaşayan Lina'yı hedef alınca ortam bir anda gerildi.
Nagihan'ın sert eleştirileri karşısında sinir krizi geçiren Lina, gözyaşları içinde tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma, hakaret boyutuna varan ifadelerle tırmandı.
ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI: "SANA CEZA VERMEMİZ GEREKİYOR"
Olaylı gecenin ardından toplanan kader konseyinde Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’nin tavırlarına sessiz kalmadı.
Ilıcalı, Karadere’nin zor durumdaki bir arkadaşının üzerine gitmesini ve kullandığı üslubu sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:
"Kusura bakma ama böyle bir hareket yapılmaz. Sinir buhranı geçiren birinin üzerine gidilmez. Seni net bir şekilde uyarıyorum; bir kez daha kötü söz sarf edersen ceza alacaksın. Hatanı anlaman için sana yaptırım uygulamamız gerekiyor."
NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Haberin yayılmasıyla birlikte izleyiciler "Nagihan Karadere diskalifiye mi edildi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Konsey sonunda alınan karara göre; Nagihan diskalifiye edilmedi ancak ciddi bir uyarı cezası aldı. Ilıcalı’dan özür dileyen Nagihan, Lina’dan özür dilemeyeceğini belirterek tavrını sürdürdü.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR
Haftanın performansları ve konsey sonuçlarına göre eleme adayları da netleşmeye başladı.
9 Mart'ta haftanın ilk adayı olan Lina'nın yanına, 10 Mart akşamı yapılan oylama sonucunda Mavi takımdan Nisanur eklenmişti. Adadaki gerilim, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan veda konseyine dair merakı artırıyor.