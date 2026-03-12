Galatasaray'da rotasyon kararı: Haftalar sonra 11'e dönüyor

KANATLARDA DEĞİŞİKLİK PLANI

Özellikle kanat bölgesindeki kadro derinliğini kullanmayı planlayan Okan Buruk'un ilk tercihi Leroy Sane ile maça başlamak olacak. Deneyimli teknik adam ayrıca son haftalarda oyuna sonradan dahil ettiği Yunus Akgün'e de haftalar sonra ilk 11'de şans verebilir.