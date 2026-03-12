Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan tarihi zaferin ardından gözünü Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı zorlu maça çevirdi.
Galatasaray'da rotasyon kararı: Haftalar sonra 11'e dönüyor
Liverpool galibiyetinin ardından gözünü Başakşehir maçına çeviren Galatasaray'da Anfield'da oynanacak rövanş öncesi Okan Buruk kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Son haftalarda oyuna sonradan giren milli yıldız Yunus Akgün'ün haftalar sonra ilk 11'e dönmesi bekleniyor.Furkan Çelik
OKAN BURUK ROTASYONA GİDECEK
Liverpool maçının fiziksel yorgunluğu beraberinde getirmesinin ardından önümüzdeki hafta Anfield'da sezonun kader maçlarından birine çıkacak olmasını göz önünde bulunduran teknik direktör Okan Buruk'un kadroda bazı bölgelerde rotasyona gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
KANATLARDA DEĞİŞİKLİK PLANI
Özellikle kanat bölgesindeki kadro derinliğini kullanmayı planlayan Okan Buruk'un ilk tercihi Leroy Sane ile maça başlamak olacak. Deneyimli teknik adam ayrıca son haftalarda oyuna sonradan dahil ettiği Yunus Akgün'e de haftalar sonra ilk 11'de şans verebilir.
EN SON KONYASPOR MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI
Son olarak Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a yenildiği maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün ligde ve kupada peş peşe oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA YUNUS AKGÜN BAŞLAYABİLİR
Son olarak Beşiktaş derbisinde ve Liverpool maçında son dakikalarda şans bulan Yunus Akgün'ün Başakşehir'e karşı yeniden ilk 11'de başlaması değerlendiriliyor.
FİZİKSEL DURUMUNA BAKILACAK
Bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol, 7 asistle oynayan Yunus Akgün'ün cumartesi gününe kadar fiziksel durumu teknik heyet tafından yakından takip edilecek ve uygun görülmesi halinde 25 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya sürülecek.
NOA LANG'IN YANI SIRA BARIŞ ALPER DE DİNLENDİRİLEBİLİR
Galatasaray'da bu maçta Noa Lang'ın yedek kulübesine çekilmesi beklenirken Barış Alper Yılmaz da son dönemde yükselişe geçen form grafiğine rağmen Liverpool rövanşı öncesi dinlendirilebilir.