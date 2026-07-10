NOW TV’nin yeni dizisi ‘Ömür Usta’ için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Yakında sete çıkmaya hazırlanan Ay Yapım imzasını taşıyan dizinin başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri, yönetmen Hilal Saral ile bir araya gelerek proje öncesi hazırlık sürecini başlattı. Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı dizi; yoksulluk içinde tamirat yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatını konu alıyor. Çocuklarının geleceği için yılmadan mücadele eden Ömür’ün hikâyesi; ekonomik adaletsizlikler, toplumsal baskılar, aile bağları ve hayata tutunma çabası ekseninde izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak.

Etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan ‘Ömür Usta’, yakında İstanbul’da başlayacak çekimlerinin ardından NOW TV’de izleyiciyle buluşacak.

‘Çakkıdı’ya Aylince bir yorum

Son dönemde seslendirdiği ‘Ateşe Attın Beni’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ yorumlarıyla dikkat çeken Aylince, bu kez Türk Pop Müziği’nin unutulmaz şarkılarından ‘Çakkıdı’yı yeniden yorumladı.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan, yıllar önce Kenan Doğulu’nun yorumuyla hafızalara kazınan şarkı, Selçuk Şahin’in düzenlemesiyle günümüz müzikal anlayışına uyarlanırken eserin klibinin yönetmen koltuğuna Enes Bilal Taşçı oturdu.

Yaklaşık 20 yıl önce ‘Çakkıdı’ ile dans edip eğlenen Aylince, bugün aynı şarkıyı kendi yorumuyla seslendirmenin heyecanını yaşıyor. Şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

Bağışla Beni N’olur Sergisi açıldı

Dünyanın hâlâ işlevini sürdüren en eski tersanesi unvanına sahip Haliç Tersanesi’nde yer alan, İstanbul’un ilk kamusal çağdaş sanat müzesi İstanbul Sanat Müzesi’nin yeni sergisi ‘Bağışla Beni N’olur’, ziyaretçilerle buluştu.

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen, sanatçı Ali Gün Yıldırım’ın proje sorumlusu olduğu sergi, 64 sanatçının farklı mecralarda üretilmiş güncel eserlerini, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir araya getiriyor. Sergi, bir insanın ardından bırakabileceği en değerli mirasın yaşamın ta kendisi olduğunu vurguluyor.

Sergi, 23 Ağustos’a dek Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.