Televizyon kanallarının kış sezonunu kapatmasıyla birlikte yaz ekranlarında program çeşitliliği de artmaya başladı.

Show TV’de Pazar günleri yayınlanmaya başlayan yeni program ‘Dada Rota’, geçen hafta ilk kez izleyici karşısına çıktı. Ekranların neşeli, dinamik ve samimi yüzü Murat Dada’nın sunumuyla seyircisiyle buluşan ‘Dada Rota’, izleyicileri Türkiye’nin en renkli köşelerine keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Her bölümde farklı bir şehir veya bölgenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, yöresel lezzetleri, el sanatları ve yaşam tarzı tanıtılıyor. Program, izleyicilere Türkiye’nin keşfedilmeye değer destinasyonlarını samimi ve eğlenceli bir anlatımla göstermeyi amaçlıyor.

‘Dada Rota’, her Pazar saat 18.00’de Show TV’de ekrana geliyor. Meraklılarına duyurulur.

Bendeniz’den yaza damga vuracak sürpriz

Türk Pop Müziği’nin en sevilen seslerinden Bendeniz, yeni şarkısı ‘Matmazel’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Bendeniz imzası taşıyan eserin klip yönetmeni koltuğuna Gürkan Bülbüloğlu oturmuş. Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan klip, izleyenleri Mısır’ın mistik atmosferinden Paris’in romantik sokaklarına, dans ve görsel şölenlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Enerjik yapısı ile hem dinleyenleri dansa davet eden hem de aşık gönüllere tercüman olmaya gelen şarkı, ilk andan itibaren dinleyenleri sarıp sarmalayan melodisi ve dillere dolanacak nakaratıyla sezonun en dikkat çeken pop şarkılarından biri olmaya aday gibi görünüyor.

Gökyüzü Şekerdendi Sergisi ziyarete açıldı

Arter’in yeni grup sergisi ‘Gökyüzü Şekerdendi’, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

24 sanatçının Arter Koleksiyonu’ndaki eserlerini Selen Ansen’in küratörlüğünde bir araya getiren sergi; resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri kapsıyor. Seçki, ‘ev/yuva’ ve ‘yurt’ kavramlarını fiziksel mekânlar olmanın ötesinde bellek, hayal gücü ve yolculuğun biçimlendirdiği deneyim alanları olarak ele alıyor.

Gökyüzü Şekerdendi Sergisi, 28 Mart 2027’ye kadar Arter’in 4. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.