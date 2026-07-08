Haftanın dizisi: Kanal D’nin yeni yaz dizisi ‘Daha 17’, aldığı reytingler ile konuşulmaya devam ediyor. Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, 6. bölümüyle 8 reytingi aştı ve geçen haftanın dikkat çeken yapımlarından birisi oldu.

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve oyuncu performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyanın da zirvesine yerleşti.

Saraydan ayrılan bir şehzadenin maceraları

Haftanın filmi: Murat Karahüseyinoğlu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton gibi isimlerin sesiyle hayat bulan animasyon filmi ‘Şehzade: Büyük Şenlik’, 10 bin 709 kişi tarafından izlendi.

TRT Sinema, Bilge Yapım ve Popüler Prodüksiyon imzalı film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.

Demet Akalın yine yaza mührünü vurdu

Haftanın şarkısı: Yaz hitlerinin değişmeyen ismi Demet Akalın, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Bi’ Şey Mi Dedin’i Palma Music International etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Oğuz imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Aerro yapmış. Eser; hareketli ritmi, güçlü altyapısı ve akıllara kazınan nakaratıyla bu yazın en çok dinlenecek şarkıları arasında gösteriliyor. Eğlence mekânlarından otomobil playlist’lerine kadar her yerde çalmaya aday olan şarkı, yazın yeni marşı olacak gibi görünüyor.

Ayrılığa romantik ama gerçekçi bir rehber

Haftanın kitabı: Müzik, televizyon ve sanat dünyasında pek çok ünlü isimle yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ile adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras’ın 14’üncü kitabı ‘Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Ayrılığın ardından yaşanan duygusal süreci romantize etmeden ama duygudan da kopmadan ele alan ve Sezen Aksu tarafından adı konulan kitap, bir ilişkinin bitiş anından başlayarak kabullenmeye, yüzleşmeye, affetmeye ve yeniden başlamaya uzanan içsel yolculuğu yalın, samimi ve yargısız bir dille anlatıyor.