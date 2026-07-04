Beyazıt Öztürk’ün eğlenceli sunumuyla Kanal D’de ekrana gelen Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı ‘Beyaz’la Joker’, 25. bölümüyle sezon finali yaptı.

İlk bölümüyle 4 Ocak 2026 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan program, ilk haftalarda dizilerin yılbaşı arası vermesini iyi değerlendirmiş, güzel reytingler almıştı. Dizilerin geri dönmesiyle reytinglerde listenin yukarılarına tırmanmakta zorlanan ‘Beyaz’la Joker’in günü değiştirildi ve Salı’ya çekildi. Beyaz, herkesi ailecek televizyon başına toplamaya çalıştı. Bölümler ilerledikçe farklı sürprizlerle izleyiciyi ekrana çekmeye gayret gösterdi. Beyazıt Öztürk, gelecek sezonda programı daha da zenginleştirecek. Daha eğlenceli, daha keyifli, sürprizi bol bir yapımın sinyali verildi.

Yeni dönemde programın günü değişir mi? Aynı günde yoluna devam eder mi? Bunu yeni sezonda göreceğiz ama ekrana Beyaz’la birlikte bir enerjinin geldiğini söylemek mümkün. Takipteyim.

Emir Can İğrek’ten ‘Fiyakalı’ bir albüm

Emir Can İğrek, tamamının sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan üçüncü stüdyo albümü ‘Fiyakalı’yı Hypers Müzik etiketiyle yayınladı.

Albüm, sanatçının bugüne kadarki en kapsamlı çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bir süre önce yayınlanan ‘Fiyakalı’ filmiyle ilk adımı atılan proje, şimdi albümüyle tamamlandı. Emir Can İğrek ilk kez düet çalışmalarına da imza attı. Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, M Lisa ve Tuana ile gerçekleştirilen sürpriz düetlerin de yer aldığı albüm, farklı müzikal renkleri aynı hikâyede buluşturuyor. ‘Geçmiş Geçmişte’ adlı şarkısıyla dinleyicileri albümün dünyasına hazırlayan sanatçı, ‘Fiyakalı’da aşkı, özlemi, kırgınlığı, eğlenceyi ve hayatın içinden duyguları bir araya getiriyor.

Duygu yüklü anlatımların yanı sıra Trakya’dan, mahalle kültüründen ve sanatçının kendi yaşamından izler taşıyan albüm, Emir Can İğrek’in hikâye anlatıcılığını merkezine alan güçlü bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

‘Kadın Aklı Erkek Aklı’ prömiyer yaptı

Kadın ve erkek ilişkilerine mizahi bir bakış açısı getiren ‘Kadın Aklı Erkek Aklı’, Tiyatro Ak’la Kara Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyerde seyirciyle buluştu. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Uyarlama ve yönetmenliğini Savaş Özdural’ın üstlendiği oyun; kadın ve erkeklerin hayata bakış açılarını, iletişim farklılıklarını ve gündelik yaşamda yaşanan eğlenceli çatışmaları tempolu anlatımıyla sahneye taşıyor. Oyunun kadrosunda Elçin Afacan, Yağmur Ün, Fatma Tezcan, Özgün Karaman, Sertan Erkaçan ve Kerem Poyraz Kayaalp yer alıyor. Dinamik sahne dili ve yüksek temposuyla dikkat çeken oyun, prömiyer gecesinde izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yapan Tiyatro Ak’la Kara, ‘Kadın Aklı Erkek Aklı’ ile tiyatroseverleri eğlenceli ve bol kahkahalı bir komedi deneyimine davet ediyor.