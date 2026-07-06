Kanal D’de 8 sezondur yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’, harika bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi.

Aslı Hünel’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, büyük bir reyting başarısı elde ederek ilk 3’e girmeyi başardı. Yarışma, Total’de aldığı 2.23 reytingle 3., AB’de aldığı 1.07 reytingle 13. ve ABC1’de aldığı 1.16 reytingle 15. sırada kendine yer buldu. Fatih Ürek’ten Onur Büyüktopçu’ya, Seda Sayan ve Demet Akalın’dan Nursel Ergin’e kadar çok sayıda ismin sunuculuğunu yaptığı sevilen yarışma programı, 12 Mart 2018’de ekran yolculuğuna başlamıştı. Şimdilerde Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan program, bin 880 bölümü geride bıraktı. Bu rakama ulaşmak, hiç ama hiç kolay değildir. Hele de rekabetin en sert şekilde yaşandığı gündüz kuşağında mucize gibi bir şeydir. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Sezon finalinde şampiyonluk ipini Tuğba Duman’ın göğüslediği ‘Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonunda neler olacak? Bekleyip göreceğiz.

Tacittin Yalçın’dan ‘Dila’ sürprizi geldi

Ses sanatçısı Tacittin Yalçın, yeni şarkısı ‘Dila’yı SS Stüdyo Müzik Yapım Organizasyon etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Engin Gökçen ve Tacittin Yalçın’a, müziği Tacittin Yalçın’a ait şarkının düzenlemesi Sedat Sakarya imzası taşıyor. Eserin ruhuna uygun Sedat Sakarya’nın yönetmenliğinde şarkıya bir de klip çekilmiş. Sevdiği kadına seslenen bir erkeğin iç konuşması gibi ilerleyen şarkı, karşılıksız veya bitmiş bir aşkın ardından yaşanan özlem ve pişmanlığı anlatıyor.

Arabesk ve fantezi müziğin karakteristik özelliği olan yoğun duygu, kırgınlık ve kader vurgusu şarkının anlatımında belirgin şekilde hissedilirken Tacittin Yalçın’ın yorum tarzı da bu hissi güçlendiriyor.

‘Kirli Sepeti’, Türkiye turnesine çıkıyor

YSM Yapım imzasını taşıyan ‘Kirli Sepeti’ oyunu, Avrupa turnesinin ardından Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de sevenleriyle bir araya gelecek. Oyun, yaz turnesi kapsamında Muğla, İzmir, Ayvalık, Datça, Antalya ve Alanya’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar onlarca filmde, dizide ve skeçte yüzlerce karaktere hayat veren Aziz Aslan, Onur Buldu ve Uğur Bilgin, bu kez sahnede kendi hikâyelerini anlatıyor. Üstelik bugüne kadar kimseye anlatmadıkları, en ‘gerzek’ ama bir o kadar da gerçek anılarını canlandırıyorlar.

Oyun, 19 Temmuz’da Muğla Telmessos Açıkhava’da, 21 Temmuz’da İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 26 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro’da, 27 Temmuz’da Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, 19 Ağustos’ta İzmir Urladam Ağaçlı Sahne’de, 3 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 4 Eylül’de ise Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.