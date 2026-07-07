Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek olan ‘Mercan Köşk’, aylar öncesi başlayan hazırlıkları, çekimleri ve yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizinin ilk tanıtımı Haziran başında izleyici karşısına çıkmıştı. Etkileyici bir fragman ile seyirciye ipuçları veren dizinin yayınlanan ilk ön izlemesi de yeni döneme damga vuracak işlerden birisinin olabileceğini gösterdi. Sanırım, sezonun yayına ilk başlayacak dizisi olacak. Çünkü zamana yaya yaya yapılan merak uyandıran tanıtımlar, buna işaret ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzasını taşıyan, senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu’nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici gibi isimlerin olduğu FARO ve Sinehane imzalı dizi; aile bağları, geçmişten gelen sırlar, köklü düşmanlıkların ve imkânsız bir aşkın hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Manifest’ten ‘Toz Pembe’ pop ruhu

Manifest, yeni şarkısı ‘Toz Pembe’yi Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak ve Zeynep Sude Oktay’a ait olan parçanın müziği Zeki Arkun imzası taşıyor. Düzenlemesini Zeki Arkun ve Elber Tutkus’un üstlendiği şarkıya yönetmenliğini Mali Ergin’in yaptığı bir de klip çekilmiş.

2000’ler pop sound’undan ilham alan şarkı, akılda kalıcı melodileri ve enerjik yapısıyla grubun renkli dünyasını yansıtıyor. Aşkın gelgitli ve ‘toz pembe’ halini anlatan şarkı, Manifest üyelerinin de söz yazımında yer aldığı yeni bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Filografi sanatına modern bir dokunuş

Türk el sanatlarının en zarif örneklerinden biri olan filografi sanatı, Ayfer Kurtiş’in özgün yorumuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçının hazırladığı özel koleksiyon, geleneksel çivi ve tel işleme tekniğini modern estetik anlayışıyla bir araya getirerek dikkat çekici bir sanat seçkisi ortaya koyuyor.

Ayfer Kurtiş, geleneksel filografi sanatını yalnızca dekoratif bir unsur olarak değil; kültürel hafızayı yaşatan güçlü bir sanat dili olarak ele alıyor. Sanatçının eserlerinde geçmişin estetik değerleri, çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanırken kültürel miras da yeni kuşaklara aktarılıyor. Özellikle üç boyutlu etkiler taşıyan çalışmalarıyla dikkat çeken koleksiyon, filografi sanatının gelişime açık yapısını ortaya koyuyor. Geleneksel motiflerin modern çizgilerle yeniden şekillendirildiği eserler, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Ayfer Kurtiş, çalışmalarında el emeği, sabır ve estetiği bir araya getirerek geleneksel sanatların günümüzde de güçlü bir ifade alanı bulabileceğini gösteriyor. Üretimini sürdüren sanatçı, filografi sanatını farklı bakış açılarıyla tanıtarak kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunuyor.