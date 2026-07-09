TRT 1’de geçen sezona damga vuran ‘Taşacak Bu Deniz’de canlandırdığı İsmail Furtuna (İso) karakteriyle büyük çıkış yakalayan Erdem Şanlı, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Erdem Şanlı, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Haziran ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncu oldu. Ekrandaki başarısını sosyal medyaya da taşıyan oyuncuyla ilgili 179 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Oyuncu, listede daha önce farklı basamaklarda yer alsa da ilk kez araştırmada zirveye yerleşti.

Erdem Şanlı’yı listede sırasıyla Onur Dilber, Ozan Akbaba, Çağan Efe Ak, Mert Yazıcıoğlu, İlhan Şen, Ata Yaşat, Çağatay Ulusoy, Ulaş Tuna Astepe ve Ekin Koç takip etti.

Yaşar İpek’ten ‘Hasta’ sürprizi

Yaşar İpek, büyük ilgi gören YouTube akustik projesinin ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

İlk olarak Gülşen imzalı ‘Aşktan Sabıkalı’ ile dinleyiciden tam not alan Yaşar İpek, projesinin ikinci çalışmasında bu kez Hande Yener yorumuyla hafızalara kazınan, sözleri Sinan Akçıl, müziği Emrah Karaduman imzası taşıyan, bir döneme damga vuran ‘Hasta’ şarkısını kendine özgü tarzıyla yeniden yorumladı.

Yaşar İpek’in ‘Hasta’sı, duygusal yorumu ve akustik düzenlemesiyle dikkat çekiyor.

Avusturya’da Türkiye’yi temsil ettiler

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Viyana’da açtığı yeni mağazasıyla moda dünyasında bir kez daha adından söz ettirdi. Açılışta Kutoğlu’nu yalnız bırakmayan isim ise, uzun yıllara dayanan dostu Serhat Hacıpaşalıoğlu oldu.

Açılışın ardından Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen davette Serhat Hacıpaşalıoğlu ile Büyükelçi Dönmez, Türkiye’nin Avusturya’daki kültürel tanıtımı ve yeni iş birlikleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Viyana’da gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Türkiye’nin sanat, moda ve kültür alanındaki güçlü temsilini bir kez daha gözler önüne serdi.