Norveç, stratejik askeri teknolojilerin satışı konusunda küresel çapta çok konuşulacak, radikal bir strateji değişikliğine gitti. Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkenin "en hassas" savunma teknolojilerinin ve silah sistemlerinin ihracatının bundan böyle sadece "müttefikler ve en yakın ortaklar" ile sınırlandırılacağı duyuruldu.

Bu yeni doktrin, savunma sanayisinde katı bir denetim dönemini başlatırken, ilk büyük diplomatik krizin de fitilini ateşledi.

SON AŞAMADA İPTAL OLDU

Yeni ihracat kısıtlamasının ilk kurbanı, Norveç'in Malezya için planladığı gelişmiş deniz füze sistemi oldu. Alınan karar doğrultusunda, Malezya Donanması'nın modernizasyon programı kapsamında satın almak istediği ve teslimatı merakla beklenen Deniz Saldırı Füzesi (NSM) sistemi ile fırlatıcı bileşenlerinin ihracat lisansları tamamen iptal edildi.

Norveçli savunma devi Kongsberg tarafından üretilen ve deniz yüzeyine çok yakın uçarak otonom hedef tanıma yeteneğine sahip olan bu etkili gemisavar füzelerinin sevkiyatı, anlaşmanın son aşamasında tamamen durduruldu.

PARANIN YÜZDE 95'İNİ VERMİŞLERDİ

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Malezya ile ikili ilişkilere büyük değer verdiklerini ancak askeri teknolojiler üzerindeki denetimi artırmak zorunda olduklarını belirterek kararı savundu. Bu adım, paranın neredeyse tamamını ödeyen Kuala Lumpur yönetiminde ise büyük bir infiale yol açtı. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, sözleşme bedelinin yüzde 95’ini ödemelerine ve 2018'den beri tüm yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen anlaşmanın tek taraflı bozulmasına sert tepki gösterdi.

TAZMİNAT TALEP EDECEK

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, yaptığı açıklamada, Norveç’in Malezya savaş gemilerinde kullanılması planlanan Naval Strike Missile (NSM) sistemine yönelik ihracat onaylarını iptal etme kararı üzerine ülkesinin tazminat talep etmeyi planladığını ve yasal yollara başvurmayı düşündüğünü söyledi.

Reuters'in haberine göre, Bakanlığın açıklamasında “Şu anda hesaplamaları yapıyoruz; sadece ödediğimiz tutarı değil, aynı zamanda sözleşmenin ihlalinden doğan zararları da talep edeceğiz.” İfadeleri yer aldı.

Norveç’in onayları iptal etme kararının ardından Başbakan Enver İbrahim bu durumu “tek taraflı ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile yaptığı telefon görüşmesinde karara itiraz etti. İbrahim, kararın Malezya’nın savunma operasyonel hazırlığı açısından vahim sonuçlar doğuracağını ve “şüphesiz bölgesel denge için daha geniş çaplı yansımaları olacağını” ifade etti. Enver İbrahim şu açıklamalarda bulundu:

“İmzalanan sözleşmeler ciddi belgelerdir. Öyle keyfi bir şekilde etrafa saçılacak konfetiler değillerdir. Eğer Avrupalı savunma tedarikçileri cezasız bir şekilde sözlerinden dönme hakkını kendilerinde görüyorlarsa, stratejik ortaklar olarak değerleri yok olup gider.”