İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında giriş yasağı ve genel güvenlik tahdit kodu bulunduğu öğrenilen şüphelinin sınır dışı işlemleri sırasında arandığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yakalanan 37 yaşındaki şüphelinin hakkında giriş yasağı ile genel güvenlik (G-87) tahdit kodu bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, 13 Mayıs’ta sınır dışı edilme işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ancak şüpheliyle ilgili yapılan incelemelerde, Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği Sheekho hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Başsavcılıkta ifadesi alınan şüpheli hakkında, kırmızı bülten kapsamındaki bilgiler ve soruşturma dosyasındaki deliller birlikte değerlendirdi ve savcılık Irak uyruklu şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu kanaatine vardı.

Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlaması kapsamında 15 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.