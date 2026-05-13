"ŞEYTAN II" SAHNEYE ÇIKTI: DENEME BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Sarmat füzesinin test atışının hedeflenen başarıya ulaştığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etti. Vladimir Putin tarafından "dünyanın en güçlüsü" olarak nitelendirilen füze, Rusya'nın nükleer caydırıcılık kapasitesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, konu hakkında Sputnik Türkiye’ye konuştu. Sarmat'ın teknik üstünlüğünü ve savunma sistemleri için yarattığı tehdidi şu sözlerle özetliyor:

Aşılamaz Savunma: Füze, mevcut hava savunma sistemlerinden manevra yaparak kaçınabilme yeteneğine sahip.

Çoklu Hedef İmhası: Kıtalararası menzile sahip olan bu füze, başlığı havada 7-8 ayrı parçaya bölünebildiği için engellenmesi neredeyse imkansız hale geliyor.

Geniş Atış Kabiliyeti: Kazakistan’daki test merkezlerini ve kutup rotalarını kullanan Rusya, bu sayede dünyanın hemen her noktasına erişim sağlama kapasitesini sergiliyor.

UÇAKLARDAN FÜZELERE: STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Karakuş, İkinci Dünya Savaşı sonrası bombardıman uçaklarına dayalı teknolojinin, yüksek maliyetler nedeniyle yerini artık daha etkili ve ekonomik olan füze teknolojilerine bıraktığını vurguluyor. Kinzhal ve Oreşnik gibi manevra kabiliyeti yüksek füzelerin ardından Sarmat'ın devreye girmesi, Rusya'nın hava sahası kontrolü ve kıtalararası vuruş gücünü maksimize etme arayışının bir parçası olarak görülüyor. Putin’in "en güçlü füze" nitelemesiyle dünyaya duyurduğu bu gelişme, tüm ülkelerin silahlanma bütçelerini artırdığı bir süreçte Rusya’nın "ben buradayım" mesajı olarak okunuyor.