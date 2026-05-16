16 Mayıs 2026 Cumartesi
Ekonomi 8 ülke Türklere izin vermiyor

Türk vatandaşlarının vize süreçlerinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri (Norveç, İsveç, Finlandiya) tarafından verilen ret kararlarında yükseliş sürüyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son dönemde Türk vatandaşlarının vize süreçlerinde karşılaştığı engeller gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri (Norveç, İsveç, Finlandiya) tarafından verilen ret kararlarında belirgin bir yükseliş gözleniyor.

Uzmanlar, bu durumun temel nedenini dünya genelinde sertleşen göç politikalarına ve buna bağlı olarak derinleştirilen başvuru incelemelerine bağlıyor.

Vize reddinin arkasındaki en büyük gerekçe, başvuru sahiplerinin seyahat sonrası ülkelerine geri döneceklerine dair yeterli güvenceyi sunamaması olarak öne çıkıyor.

Türkiye'deki mevcut ekonomik konjonktür, küresel çaptaki düzensiz göç kaygıları ve sığınma taleplerindeki artış, ilgili ülkelerin karar mekanizmalarını doğrudan etkiliyor.

Bu doğrultuda; başvuru sahibinin seyahat gerekçesi, finansal gücü ve daha önceki yurt dışı çıkış geçmişi büyüteç altına alınıyor.

Yabancı misyonlar, özellikle kısa vadeli turistik vize taleplerine karşı oldukça mesafeli bir tutum sergiliyor. Süreçte sıkça yapılan hatalar ve ret nedenleri şu şekilde sıralanıyor:

Belge Eksikliği ve Belirsizlik: Eksik evraklar, netlik taşımayan seyahat rotaları ve programları.

Finansal Yetersizlik: Banka hesap hareketlerinin istikrarsız olması veya yetersiz bakiye sunumu.

Bağların Zayıflığı: Kişinin çalışma durumu ile Türkiye'ye geri dönmesini gerektiren kurumsal, ailevi veya maddi bağların (tapu, sözleşme vb.) zayıf görünmesi.

Uzmanlar, Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerindeki göçmen baskısı ve güvenlik endişelerinin vize politikalarını doğrudan şekillendirdiğini belirtiyor. Bu küresel değişim nedeniyle, geçmiş yıllara kıyasla çok daha sıkı ve detaylı bir arşiv/veri incelemesi yapıldığı vurgulanıyor.

