SAHA 2026’da sergilenen 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN, uluslararası savunma çevrelerinde "stratejik bir deprem" etkisi yarattı. Farklı coğrafyalardan gelen analizler, Türkiye’nin bu hamleyle küresel bir caydırıcılık kapasitesine ulaştığı konusunda birleşiyor.
Dünya manşetlerinde Türk imzası: Malezya’dan İsrail’e gündem YILDIRIMHAN
İstanbul’da tanıtılan yerli ve milli kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada gündem oldu. 6 bin kilometrelik devasa menzili ve ses hızının 25 katına ulaşan teknolojisiyle YILDIRIMHAN; tüm dünyada savunma analistlerini ayağa kaldırdı.
AVRUPA VE NATO DENGELERİ SARSILIYOR
Belçika merkezli Army Recognition, Türkiye’nin bu hamlesini Çin’in meşhur DF-26 füzelerine bir meydan okuma olarak gördü. Haberde, YILDIRIMHAN’ın Ankara’nın stratejik vurucu gücünü bölgesel sınırların çok ötesine taşıdığı vurgulandı.
Füzenin menzilinin, Türkiye'ye Avrupa'nın büyük bölümü, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya'nın güney kesimleri üzerinde erişim sağlayacağı yazıldı. YILDIRIMHAN’ın sağlayacağı menzilin, hali hazırda kısa menzilli Bora gibi füzelerden çok daha yüksek caydırıcılık sağlayacağı belirtildi.
Malezya merkezli Defence Security Asia ise füzenin NATO içindeki güç dengesini tamamen değiştirebileceğini, bölge ülkelerinin savunma mimarilerini baştan aşağı revize etmek zorunda kalacağını yazdı.
YUNANİSTAN VE İSRAİL’DE "STRATEJİK ENDİŞE"
Yunan medyasından Newsbomb, haberi "Türkiye’den güç gösterisi" başlığıyla duyurarak, 6 bin kilometrelik menzilin tüm Avrupa’yı kapsadığına dikkat çekti. Analizde bu durumun, Doğu Akdeniz’deki ittifaklara verilmiş açık bir mesaj olduğu öne sürüldü.
İsrail merkezli Maariv gazetesi ise çok daha sert bir başlık tercih ederek, "Erdoğan dünyayı tedirgin eden balistik canavarı tanıttı" ifadelerini kullandı. Maariv, Mach 25 hızındaki bir füzenin mevcut savunma sistemlerini çaresiz bırakabileceğine dikkat çekti.
SADECE BİR SİLAH DEĞİL, BİR DOKTRİN DÖNÜŞÜMÜ
Uluslararası analizlerin ortak noktası; Türkiye’nin artık sadece bir İHA/SİHA gücü olmadığı, kendi bağımsız stratejik caydırıcılık mimarisini kurduğu yönünde. Sıvı yakıt teknolojisi sayesinde yüksek faydalı yük taşıyabilen YILDIRIMHAN’ın, Avrasya’daki kritik altyapı noktalarını kapsama alanına alması, Türkiye’yi kriz senaryolarında artık "merkezi bir aktör" konumuna taşıdı.
Dünya basını, YILDIRIMHAN’ın tanıtımını teknolojik bir duyurudan ziyade, Ankara’nın küresel güç olma yolundaki en somut ilanı olarak nitelendiriyor.
(Sabah)