Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor

Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor

Yağmurlar sonrası otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozları, vatandaşların ek gelir kapısı oldu. Adana’nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde fenerlerle dağlık alanlara çıkan toplayıcılar, özel izinle topladıkları salyangozları kilogramı 35 liradan satıyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 1

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında vatandaşlar, bahar yağmurlarının ardından otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozlarını toplamak için mesai yapıyor.

1 6
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 2

Akşam saatlerinde başlayan toplama çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, vatandaşlar dağlık alanlarda ellerindeki ışıklarla salyangoz arıyor.

2 6
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 3

KİLOGRAM FİYATI 35 LİRA

Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar, kozmetik, ilaç sanayi ve turistik tüketim amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlar, topladıkları salyangozları tüccara teslim ediyor.

3 6
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 4

"SALYANGOZ POPÜLASYONU AZALDI"

Geçtiğimiz yıllara oranla salyangoz popülasyonunun azaldığını ve bu nedenle toplayanların da azaldığını anlatan Mehmet Yiğen isimli vatandaş, "Akşam 8’de başlıyoruz, gece 1-2’ye kadar mesai sürüyor. Işıklarla otluk alanlarda arıyoruz. Özellikle yağmurdan sonra çıkıyorlar. Eskiden her yerde çok bulunurdu, ancak şimdi popülasyon azaldı. Bu yıl da az olduğu için, gelen sayısı da az" dedi.

4 6
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 5

"20 TANE SALYANGOZ 1 KİLOGRAM GELİYOR"

Toplanan salyangozların bölgede tek bir tüccar tarafından alındığını kaydeden Yiğen, "Burada bir tüccar alıyor, ardından Mersin’e gönderiliyor. Turistlerin tüketiminde, kozmetik ve ilaç yapımında kullanıldığını biliyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yaklaşık 20 tane salyangoz 1 kilogram geliyor" diye konuştu.

5 6
Gece mesaisi başladı: Toplayan kilosundan 35 lira kazanıyor - Resim: 6

Salyangoz toplamanın belirli kurallara bağlı olduğunu ifade eden Yiğen, "Özel izin alınmadan toplamak yasak. Ayrıca ceviz tanesinden büyük olması gerekiyor. Bu işi tamamen ek gelir için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 6
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro