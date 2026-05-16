Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Gündem En çok para kazandıran 5 meslek belli oldu: Paraya para demiyorlar

Yapay zeka destekli analizlere göre gelecekte en yüksek gelir elde etmesi beklenen meslekler belli oldu. Listede teknoloji odaklı işler kadar şaşırtıcı meslekler de yer aldı.

Baran Yalçın
Uzmanlar, gelecekte yüksek gelir sağlayacak mesleklerin ortak noktasının 'değişime hızlı uyum sağlamak' olduğunu ifade etti.

VERİ BİLİMCİLERİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Yapay zekanın temelini oluşturan veri işleme sistemleri sebebiyle veri bilimcilerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Büyük şirketler, müşteri davranışlarını analiz etmek ve strateji geliştirmek için milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor.

Bu sebeple deneyimli veri bilimcileri dünya genelinde en yüksek maaş alan çalışanlar arasında gösteriliyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINA TALEP ARTTI

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber siber saldırılar da arttı. Yapay zeka analizleri, önümüzdeki senelerde en kritik mesleklerden birinin siber güvenlik uzmanlığı olacağını ortaya çıkardı.

Özellikle bankacılık, savunma sanayi ve sağlık sektöründe çalışan uzmanların gelirlerinin katlanacağı öngörülüyor.

PSİKOLOGLAR LİSTEDE DİKKAT ÇEKTİ

Teknoloji çağında insanların yalnızlaşması ve stres seviyelerinin yükselmesi, psikolojik destek ihtiyacını artırdı.

Yapay zeka destekli kariyer analizlerinde psikologluk, geleceğin en çok kazandıran meslekleri arasında gösterildi.

Uzmanlara göre insan ilişkileri ve empati gerektiren alanlarda yapay zekanın yer doldurması kolay değil.

YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSLERİ YÜKSELİŞTE

Dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi, enerji sektöründe yeni fırsatlar oluşturdu. Güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi üzerine çalışan mühendislerin önümüzdeki senelerde çok daha yüksek gelir elde edeceği ifade edildi. Özellikle çevre dostu projelerde görev alan uzmanlara küresel ölçekte yoğun talep var.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ SÜRPRİZ YAPTI

Listenin en şaşırtıcı mesleklerinden biri ise dijital içerik üreticiliği oldu. Sosyal medya platformlarının büyümesiyle beraber video üreticileri, yayıncılar ve dijital eğitmenler büyük gelirler elde etmeye başladı. Yapay zeka analizlerine göre özgün içerik üreten kişiler gelecekte de yüksek kazanç sağlamaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
