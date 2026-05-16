İstanbul'da kahve fiyatları üzerine yürüyen tartışmalar sıcaklığını korurken, sektörün devleri arasındaki pazar savaşı hiç olmadığı kadar sert bir evreye taşındı.
Kahve Dünyası, Starbucks’ı kovuyor: Ünlü markaya Bebek darbesi
Bebek’te Starbucks’ın bulunduğu yalıyı satın alan Kahve Dünyası, ünlü markayı yaptığı tüm teklifleri reddederek yalıdan çıkarıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye kahve pazarının yerli gücü Kahve Dünyası, İstanbul’un en gözde semtlerinden Bebek’te tarihi bir hamleye imza atarak, küresel rakibi Starbucks’ın 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ikonik yalıyı ele geçirdi.
Dünyaca ünlü zincirin yalıda kalabilmek için yaptığı tüm cazip teklifleri geri çeviren yerli marka, rakibine tahliye tebligatını gönderdi.
Haber Hürriyet’ten Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; Global kahve devi Starbucks, 2003 yılında Türkiye pazarına adım attığında ilk ve en prestijli şubelerinden birini Bebek'te açmıştı.
İstanbul Boğazı'nın en dikkat çekici yapılarından biri olan tarihi yalının tamamında hizmet veren bu şube, yıllar içinde markanın dünya çapındaki en ikonik noktalarından biri haline geldi.
Ancak geçtiğimiz yıl sessiz sedasız dev bir gayrimenkul hamlesi gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük kakao ve çikolata üreticilerinden biri olan, aynı zamanda Kahve Dünyası'nın da bağlı bulunduğu Altınmarka Grubu, bu tarihi yalıyı yaklaşık 23 milyon dolar bedelle portföyüne kattı. Bu satın almayla birlikte yerli üretici, en büyük küresel rakibinin adeta kalbi konumundaki mülkün yeni sahibi oldu.
Söz konusu tarihi yalı, daha önce ABD’de yaşamını sürdüren iş insanı Selçuk Karamanoğlu’na aitti. Bölgede geniş bir gayrimenkul ağına sahip olan Karamanoğlu ailesinin mülkleri arasında, yakın dönemde yaşanan uyuşturucu operasyonları sonrasında halen kapalı durumda bulunan ve Stay Grubu tarafından işletilen meşhur Bebek Oteli de yer alıyor.
Yalının mülkiyetini devraldıktan sonra bir yıl boyunca mevcut sözleşmenin bitmesini bekleyen Altınmarka Grubu, yeni dönemin gelmesiyle birlikte kartları açık oynadı. Türkiye genelinde 800 şubesi bulunan dev rakibine karşı 300 şubeyle mücadele eden Kahve Dünyası, mal sahibi olmanın avantajını kullanarak Starbucks'a yıl sonunda yalıyı boşaltması yönünde resmi tebligatta bulundu.
Starbucks yönetiminin sembolik öneme sahip bu lokasyonu kaybetmemek adına masaya koyduğu tüm yüksek kira ve iş birliği teklifleri ise Altınmarka tarafından kesin bir dille reddedildi. Atılan bu stratejik adıma rağmen Kahve Dünyası yalıya kendi markasıyla taşınmayacak; Bebek’in merkezinde yer alan mevcut dükkanında hizmet vermeye devam edecek.
Tamamen boşaltılacak olan tarihi yalının içi ise lüks bir gastronomi merkezine dönüştürülecek. 2027 yılı itibarıyla binanın her bir katı, alanında öncü farklı restoran zincirlerine kiralanarak Boğaz hattına yeni bir lezzet konsepti kazandırılacak.