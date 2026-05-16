Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilmişken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın (MB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini baz alarak hazırladığı güncel maaş tablolarını YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay ile paylaştı.
SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli ve memur maaş zammını açıkladı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini baz alarak emekli ve memur maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladıSüleyman Çay
Yılmaz’ın TÜİK, ENAG ve İTO verilerini karşılaştırarak yaptığı projeksiyonlar, enflasyon farkı ile oluşacak yeni rakamları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
Emin Yılmaz tarafından hazırlanan verilere göre, Ocak-Nisan dönemi kesinleşen rakamların üzerine, Mayıs (yüzde 1,89) ve Haziran (yüzde 1,52) ayı MB beklenti anketi tahminleri eklendiğinde ortaya çıkan 6 aylık kümülatif tablo şöyle:
|
Kurum
|
6 Aylık Tahmini Enflasyon Verisi
|
TÜİK
|
%18,59
|
ENAG
|
%25,11
|
İTO
|
%19,98
Kritik Not: En düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'nin artırılması için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
TÜİK’in tahmini yüzde 18,59’luk artış oranı baz alındığında, mevcut maaşlara göre Temmuz ayında hesaplara yatması beklenen tutarlar şu şekilde hesaplandı:
20.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 23.718 TL
25.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 29.647 TL
30.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 35.577 TL
40.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 47.436 TL
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile enflasyon farkı dahil edildiğinde kümülatif artış oranları; TÜİK’e göre yüzde 14,32, ENAG’a göre yüzde 20,60 ve İTO’ya göre yüzde 15,66 olarak öngörülüyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (%14,32 artış) bazlı maaş listesi:
En Düşük Memur Emeklisi: 27.772 TL olan maaş, 3.977 TL farkla 31.749 TL’ye çıkacak.
Bekar Memur: 58.305 TL olan maaş, 8.349 TL farkla 66.654 TL seviyesine yükselecek.
Evli Memur: 61.890 TL olan mevcut maaş, 8.862 TL’lik artışla 70.752 TL (veya kuruş farkıyla 70.753 TL) olarak güncellenecek.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, söz konusu hesaplamalarda Mayıs ve Haziran ayları için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki sırasıyla yüzde 1,89 ve yüzde 1,52’lik verileri temel aldığını, bu verilerin kesinleşmemiş ancak en güçlü beklenti olduğunu vurguladı.
Emin Yılmaz’ın ENAG ve İTO hesaplamasının tamamı tablo halinde şu şekilde oldu:
Bu tablo, farklı kurumların Ocak-Haziran 2026 dönemi aylık ve kümülatif enflasyon verilerini içeriyor.
|
Ay
|
TÜİK Aylık (%)
|
TÜİK Kümülatif (%)
|
ENAG Aylık (%)
|
ENAG Kümülatif (%)
|
İTO Aylık (%)
|
İTO Kümülatif (%)
|
Ocak
|
4,84
|
4,84
|
6,32
|
6,32
|
4,56
|
4,56
|
Şubat
|
2,96
|
7,95
|
4,01
|
10,58
|
3,85
|
8,59
|
Mart
|
2,18
|
10,04
|
4,10
|
15,11
|
2,97
|
11,81
|
Nisan
|
4,18
|
14,64
|
5,07
|
20,95
|
3,74
|
15,99
|
Mayıs*
|
1,89
|
16,81
|
1,89
|
23,24
|
1,89
|
18,18
|
Haziran*
|
1,52
|
18,59
|
1,52
|
25,11
|
1,52
|
19,98
*Mayıs ve Haziran verileri Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alınarak hesaplanmıştır.
- Mevcut Maaşlara Göre Tahmini Temmuz Artışları
Farklı maaş dilimlerindeki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahmini yeni maaşlarıdır.
|
Mevcut Maaş
|
TÜİK (%18,59)
|
ENAG (%25,11)
|
İTO (%19,98)
|
20.000 TL
|
23.718 TL
|
25.022 TL
|
23.996 TL
|
25.000 TL
|
29.647 TL
|
31.277 TL
|
29.995 TL
|
30.000 TL
|
35.577 TL
|
37.533 TL
|
35.994 TL
|
35.000 TL
|
41.506 TL
|
43.788 TL
|
41.993 TL
|
40.000 TL
|
47.436 TL
|
50.044 TL
|
47.992 TL
- Memur ve Memur Emeklisi Maaş Tahminleri
Toplu sözleşme ve kümülatif enflasyon tahminlerine göre hesaplanmıştır.
|
Unvan
|
Güncel Maaş
|
TÜİK Tahmini (%14,32)
|
ENAG Tahmini (%20,60)
|
İTO Tahmini (%15,66)
|
Memur Emeklisi (En Düşük)
|
27.772 TL
|
31.749 TL
|
33.493 TL
|
32.121 TL
|
Memur (Bekar)
|
58.305 TL
|
66.654 TL
|
70.315 TL
|
67.436 TL
|
Memur (Evli)
|
61.890 TL
|
70.752 TL
|
74.639 TL
|
71.582 TL