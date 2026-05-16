SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli ve memur maaş zammını açıkladı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini baz alarak emekli ve memur maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilmişken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın (MB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini baz alarak hazırladığı güncel maaş tablolarını YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay ile paylaştı.

Yılmaz’ın TÜİK, ENAG ve İTO verilerini karşılaştırarak yaptığı projeksiyonlar, enflasyon farkı ile oluşacak yeni rakamları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Emin Yılmaz tarafından hazırlanan verilere göre, Ocak-Nisan dönemi kesinleşen rakamların üzerine, Mayıs (yüzde 1,89) ve Haziran (yüzde 1,52) ayı MB beklenti anketi tahminleri eklendiğinde ortaya çıkan 6 aylık kümülatif tablo şöyle:

Kurum

6 Aylık Tahmini Enflasyon Verisi

TÜİK

%18,59

ENAG

%25,11

İTO

%19,98
Kritik Not: En düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'nin artırılması için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

TÜİK’in tahmini yüzde 18,59’luk artış oranı baz alındığında, mevcut maaşlara göre Temmuz ayında hesaplara yatması beklenen tutarlar şu şekilde hesaplandı:

20.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 23.718 TL

25.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 29.647 TL

30.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 35.577 TL

40.000 TL alan emekli için tahmini yeni maaş: 47.436 TL

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile enflasyon farkı dahil edildiğinde kümülatif artış oranları; TÜİK’e göre yüzde 14,32, ENAG’a göre yüzde 20,60 ve İTO’ya göre yüzde 15,66 olarak öngörülüyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (%14,32 artış) bazlı maaş listesi:

En Düşük Memur Emeklisi: 27.772 TL olan maaş, 3.977 TL farkla 31.749 TL’ye çıkacak.

Bekar Memur: 58.305 TL olan maaş, 8.349 TL farkla 66.654 TL seviyesine yükselecek.

Evli Memur: 61.890 TL olan mevcut maaş, 8.862 TL’lik artışla 70.752 TL (veya kuruş farkıyla 70.753 TL) olarak güncellenecek.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, söz konusu hesaplamalarda Mayıs ve Haziran ayları için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki sırasıyla yüzde 1,89 ve yüzde 1,52’lik verileri temel aldığını, bu verilerin kesinleşmemiş ancak en güçlü beklenti olduğunu vurguladı.

Emin Yılmaz’ın ENAG ve İTO hesaplamasının tamamı tablo halinde şu şekilde oldu:

Bu tablo, farklı kurumların Ocak-Haziran 2026 dönemi aylık ve kümülatif enflasyon verilerini içeriyor.

Ay

TÜİK Aylık (%)

TÜİK Kümülatif (%)

ENAG Aylık (%)

ENAG Kümülatif (%)

İTO Aylık (%)

İTO Kümülatif (%)

Ocak

4,84

4,84

6,32

6,32

4,56

4,56

Şubat

2,96

7,95

4,01

10,58

3,85

8,59

Mart

2,18

10,04

4,10

15,11

2,97

11,81

Nisan

4,18

14,64

5,07

20,95

3,74

15,99

Mayıs*

1,89

16,81

1,89

23,24

1,89

18,18

Haziran*

1,52

18,59

1,52

25,11

1,52

19,98

*Mayıs ve Haziran verileri Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alınarak hesaplanmıştır.

  1. Mevcut Maaşlara Göre Tahmini Temmuz Artışları

Farklı maaş dilimlerindeki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahmini yeni maaşlarıdır.

Mevcut Maaş

TÜİK (%18,59)

ENAG (%25,11)

İTO (%19,98)

20.000 TL

23.718 TL

25.022 TL

23.996 TL

25.000 TL

29.647 TL

31.277 TL

29.995 TL

30.000 TL

35.577 TL

37.533 TL

35.994 TL

35.000 TL

41.506 TL

43.788 TL

41.993 TL

40.000 TL

47.436 TL

50.044 TL

47.992 TL
  1. Memur ve Memur Emeklisi Maaş Tahminleri

Toplu sözleşme ve kümülatif enflasyon tahminlerine göre hesaplanmıştır.

Unvan

Güncel Maaş

TÜİK Tahmini (%14,32)

ENAG Tahmini (%20,60)

İTO Tahmini (%15,66)

Memur Emeklisi (En Düşük)

27.772 TL

31.749 TL

33.493 TL

32.121 TL

Memur (Bekar)

58.305 TL

66.654 TL

70.315 TL

67.436 TL

Memur (Evli)

61.890 TL

70.752 TL

74.639 TL

71.582 TL
