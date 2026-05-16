Kadıoğlu, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.500 metreküpün altında olduğunu belirterek ülkenin halihazırda “su stresi” yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Son iki yılda yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Kadıoğlu, buna karşın su tüketiminin aynı hızla devam ettiğini söyledi. Tarımda kullanılan suyun büyük bölümünün hâlâ vahşi sulama yöntemleriyle harcandığını belirten Kadıoğlu, bu durumun su kaybını artırdığını dile getirdi.

GIDA FİYATLARINDA SERT ARTIŞ UYARISI

TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’un haberine göre yer altı sularının hızla tükenmesinin tarım üretimini doğrudan etkileyeceğini belirten Kadıoğlu, önümüzdeki 5 yıl içinde suya bağımlı ürünlerde ciddi rekolte kayıpları yaşanabileceğini söyledi.

Bu durumun gıda fiyatlarında artışa ve bazı ürünlerde ithalata bağımlılığın artmasına yol açacağını belirten Kadıoğlu, su krizinin vatandaşın cebine doğrudan yansıyacağını ifade etti.

DENİZ SUYU TARIM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Deniz seviyesindeki yükselişin Türkiye için çok boyutlu bir risk oluşturduğunu belirten Kadıoğlu, özellikle kıyı bölgelerinde taşkın riskinin arttığını söyledi.

Çukurova, Söke, Bafra ve Çarşamba ovalarında tuzlu suyun tarım arazilerine karışarak toprağı verimsiz hale getirdiğini ifade eden Kadıoğlu, bu durumun içme suyu kaynaklarını da tehdit ettiğini vurguladı.

KURAKLIK MUSLUKTAN AKARKEN DE YAŞANABİLİR

Kadıoğlu, kuraklığın sadece yağış azlığıyla sınırlı olmadığını belirterek meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olmak üzere üç aşamada geliştiğini ifade etti.

Gece saatlerinde su basıncının düşmesi, kesintilerin artması, suyun tadında değişiklik olması ve baraj doluluk oranlarının yüzde 30’un altına inmesinin kritik uyarı işaretleri olduğunu söyledi.

İSTANBUL’DA PLANLI SU KESİNTİLERİ GÜNDEME GELEBİLİR

İstanbul’un geçmişte su krizine yaklaştığını hatırlatan Kadıoğlu, mevcut koşulların devam etmesi halinde önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde şehirde planlı su kesintilerinin yaşanabileceğini ifade etti.

Kadıoğlu, su krizinin yaşanması için çölleşmenin beklenmesine gerek olmadığını, arka arkaya yaşanacak kurak dönemlerin bu süreci hızlandırabileceğini söyledi.

İŞTE ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDAKİ İLLER

Uzmanlara göre çölleşme riskinin en yüksek olduğu bölgeler İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu olarak öne çıkıyor. Özellikle şu iller kritik risk grubunda yer alıyor:

Konya

Karaman

Aksaray

Niğde

Şanlıurfa

Mardin

Diyarbakır’ın güney kesimleri

Iğdır Ovası

Ankara’nın güney ilçeleri

Eskişehir’in bazı bölgeleri

Kayseri’nin doğu kesimleri

Kadıoğlu’na göre bu bölgelerde önümüzdeki 5 yıl, çölleşmede “geri dönüşü olmayan eşik” açısından belirleyici olacak.