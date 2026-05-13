Trump'ı delirten rapor: ABD savaşı kaybediyor... ABD'nin mermisi biterken İran'ın füzeleri hala duruyor
ABD-İran savaşının Trump'ın iddia ettiği gibi ilerlemediği ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin yayımladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, ABD ordusundaki mühimmatın tükendiği ancak İran'ın füze kapasitesinin yüzde 70'inin yerli yerinde durduğu kaydedildi.
İRAN'IN YERALTI KAPASİTESİNİN YÜZDE 90'I KULLANILABİLİR DURUMDA
ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yer altı kapasiteleri. Habere göre, Askeri istihbarat teşkilatları da, uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor.
Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre, ABD ordusu, Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda.
ABD Başkanı Donald Trump, gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." diye paylaştı.
İran donanmasına ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir" yorumunu yaptı.