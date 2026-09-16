San Marino MotoGP

İspanya'nın motosiklet yarışlarındaki inanılmaz dominasyonunu bir kez daha tescilleyen, teknik ve stratejik açıdan oldukça zengin bir San Marino Grand Prix'sini geride bıraktık. Misano Marco Simoncelli Pisti'nde damalı bayrağı ilk 6 sırada geçen tüm isimlerin İspanyol pilotlar olması tesadüf değil. Tamamen doğru paket, şasi dengesi ve sürüş stilinin birleşimi.

1 Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) 0:41:13.01

2 Álex Márquez (Gresini Racing) +0.657

3 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +2.326

4 Fermín Aldeguer (Gresini Racing) +6.027

5 Jorge Martín (Aprilia Racing) +14.021

6 Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) +18.252

Marc Márquez (Ducati Lenovo) saf ön yol tutuşu ve "Stop-and-Go" hakimiyeti, Misano, viraj içi hızı kadar sert frenaj bölgelerinde arka tekerleği havada tutarak motoru yatırma becerisi isteyen bir pist. Marc Márquez, Ducati GP26'nın özellikle ön şasi dengesindeki üstünlüğünü yine mükemmel kullandı. Sprint yarışında yaşanan temaslar ve hataların ardından ana yarışta, viraj girişlerinde ön lastiğe yük bindirerek kaydırma stilini en verimli şekilde uyguladı. Sıcak asfalt koşullarında ön sert hamur lastiği en iyi koruyan ve yarışın son 5 turunda temposunu düşürmeyen isim olarak galibiyete ulaştı.

Álex Márquez (Gresini Ducati) istikrar ve mekanik tutunma, Álex Márquez bu hafta sonu GP26 paketinin mekanik yol tutuş avantajından sonuna kadar yararlandı. Misano’nun akıcı hızlı viraj gruplarında (özellikle Curvone) motorun arka tarafını stabil tutmayı başardı. Marc'ın temposuna yanıt verebilen tek isim oldu ve yarışı sadece yarım saniye geride bitirerek paketinin ivmelenme avantajını ortaya koydu.

Pedro Acosta (Red Bull KTM) şasi esnekliği ve agresif frenaj, podyumun son basamağına çıkan Acosta, İtalyan üreticilerin dominasyonunu kıran tek fabrika sürücüsü oldu. KTM RC16’nın çelik boru şasisinin sunduğu esneklik ve yenilenen aero paketi, Acosta’nın geç frenaj stiliyle harika bir uyum yakaladı. Ducati'lere kıyasla arka lastik aşınması yarış sonuna doğru daha yüksek olsa da viraj çıkışlarındaki agresif gaz açma tekniğiyle podyumu korumayı başardı.

Misano gibi İtalyan pilotların "evim" dediği ve her santimetresini bildiği bir pistte ilk 6 sıranın tamamen İspanyol sürücülerden oluşması, CEV Buckler / Red Bull Rookies Cup altyapısından gelen pilotların frenaj tekniği ve teknik geri bildirim konusundaki olgunluğunu gösteriyor. Ducati (GP26) sert frenaj ve çekiş kontrolü yazılımlarında hâlâ referans noktası. Aprilia tarafında Jorge Martín ve Raúl Fernández ilk 6'ya girmeyi başarsa da RS-GP26’nın yüksek hava sıcaklıklarında ön lastik sıcaklığını yönetme problemi yarışın ikinci yarısında tempoyu korumalarını zorlaştırdı. Pole pozisyonunu alan Marco Bezzecchi'nin yarış dışı kalması, Pecco Bagnaia ve Di Giannantonio'nun ritim bulmakta zorlanması ve kaza yaşamaları, ev sahibi üreticiler için podyumu İspanyol hegemonyasına teslim etmek anlamına geldi.

Toprak Razgatlıoğlu! WorldSBK'dan MotoGP projesine uzanan vizyon. Superbike Dünya Şampiyonası'nda fırtınalar estiren ve benzersiz stopie/frenaj tekniği TOPRAKLAMA ile motor sporları dünyasını kendine hayran bırakan milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Misano gibi teknik pistlerin sunduğu veri tablosunda her zaman ayrı bir parantezi hak ediyor. Toprak'ın arka tekerleği havada tutarak viraj apeksine kadar taşıdığı geç frenaj stili, tam da San Marino GP'sinde Marc Márquez ve Pedro Acosta’nın Ducati ile KTM üstünde uyguladığı ön yük transferi tekniğinin en uç örneği. WorldSBK'daki bu üstün şasi hakimiyeti ve agresif sürüş karakteri, yakın gelecekte MotoGP padoğuna olası bir geçiş senaryosunda, İspanyol pilotların bu baskın frenaj ve viraj içi hız temposuna doğrudan meydan okuyabilecek yegane teknik yetenek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

F1 İspanya GP

2026 sezonunun Madrid'deki yeni ve zorlu cadde pisti "Madring"de düzenlenen İspanya Grand Prix’si, stratejik kırılma noktaları ve pist üstü mücadeleleriyle hafızalarda yer edecek bir yarışı geride bıraktı. Pole pozisyonundan başlayan Lando Norris'in lider götürdüğü yarış, sanal güvenlik aracı periyodu ve mekanik taktiklerle tamamen boyut değiştirdi.

Kimi Antonelli (Mercedes) VSC fırsatçılığı ve soğukkanlı lastik yönetimi, Piste ikinci sıradan başlayan "Altın Çocuk" Antonelli, galibiyeti tamamen doğru pit stratejisine ve VSC (sanal güvenlik aracı) zamanlamasına borçlu. Lance Stroll'ün aracını kenara çekmesiyle 14. turda giren VSC periyodunda pit kulvarına girerek bedava zamandan yararlandı ve sert hamura geçti. Yarışın büyük bölümünü sert hamurla 32 tur boyunca uzatan Charles Leclerc'in arkasında sabırla takipte kaldı. 48. turda Leclerc'in pite girmesiyle liderliği devraldı. Kokpitten direksiyonda hissettiği tuhaflığı ve Tur 7'deki ufak teması takıma bildirmesine rağmen odağını kaybetmedi. Son turlarda arkadaki Verstappen-Norris çekişmesinden sıyrılarak sezondaki 8. galibiyetine ulaştı. “1:34:23.754s”

Max Verstappen (Red Bull Racing) dar pistte defans dersi, Red Bull'un bu sezon düzlük hızı ve aerodinamik sürüklenme dengesinde yaşadığı dalgalanmalara rağmen Verstappen, sınırları zorlamaya devam etti. VSC periyodunda Antonelli ile birlikte pite girerek zaman kazanan Hollandalı pilot, yarışın son 9 turunda arkasından DRS ile sürekli baskı kuran Lando Norris'e geçit vermedi. Geç frenaj bölgelerinde aracın ön tarafını viraj apeksine çok iyi oturtan Verstappen, şikan korumalarında çizgisini mükemmel savunarak 2. sıradaki yerini korumayı başardı. “+4.351s”

Lando Norris (McLaren) şanssız strateji ve durdurulamayan tempo, Pole pozisyonundan başlayıp yarışın ilk 15 turunu rahat bir şekilde önde götüren ve Antonelli ile aradaki farkı 6 saniyenin üzerine çıkaran Norris, VSC'nin kurbanı oldu. VSC ilan edildiğinde pit girişini geçmiş olan Norris, bir sonraki tur pite girmek zorunda kaldı. Üstüne sağ ön lastikteki 7 saniyelik yavaş pit stop da eklenince piste 5. sırada döndü. Son bölümde taze hamurun verdiği tempo avantajıyla Verstappen'in arka kanadına kadar gelse do Madring'in dar ve geçişe izin vermeyen cadde yapısı yüzünden atağını bitiremedi. “+5.089s”

Madring'in ilk sınavı, İspanya GP'sinin yeni evi olan Madring cadde pisti, yüksek bariyerleri ve kaçış alanı az olan yapısıyla pilotlardan "araç katili" yorumunu aldı. Bu tarz dar pistlerde sıralama turları kadar VSC ve güvenlik aracı periyotlarındaki pit kararları yarışın kaderini belirliyor. Mercedes'in stratejik üstünlüğü ise; VSC anında çift pit stop riskini almayıp Antonelli'yi hemen pite çekti. Mercedes pit duvarı, yarışın teknik mimarı oldu. Antonelli bu galibiyetle puanını 292'ye çıkararak şampiyona liderliğini 81 puan farkla perçinledi. Ferrari ve Hamilton kabusu.. Yarışa sert hamurla başlayıp uzun stint atan Leclerc 4. sırayı kurtarsa da, yarışın henüz 7. turunda fren arızası yaşayıp yarış dışı kalan Lewis Hamilton için hafta sonu tam bir hayal kırıklığıyla noktalandı.