Fenerbahçe 1 - 1 Górnik Zabrze

Fenerbahçe, maçın genelinde topa sahip olarak tempo kontrolünü elinde tutsa da üçüncü bölgedeki üretkenlik ve yerleşik savunmaları kırma noktasında dinamizm eksikliği yaşadı. Hücum geçişlerinde pas temposunun düşük kalması ve kanat organizasyonlarında arka direk koşularının yeterince desteklenmemesi, üretilen pozisyon sayısını kısıtladı. Górnik Zabrze ise kompakt ve orta blokta daralan 5-3-2/4-5-1 varyasyonlarıyla Fenerbahçe’nin hatlar arasındaki pas bağlantılarını kesti. Kazandığı toplarla hızlı dikey geçişler arayarak geçiş savunmasındaki zaafları cezalandırdı. Sarı-lacivertlilerin savunma arkasına sarkıtılan toplarda yaşadığı pozisyon alma hataları ve ön alan baskısının efektif uygulanamayışı, maçı koparmalarını engelledi. Ancak ilk maç skor avantajıyla turu geçmesini bildi. Tebrikler Fenerbahçe.

Beşiktaş 1 - 0 FC Midtjylland

Beşiktaş, Midtjylland’ın fiziksel güce ve duran toplara dayalı direkt oyun yapısına karşı, orta sahada doğru parselasyon ve dinamik bir ikili mücadele direnci gösterdi. Ön alanda uygulanan yönlendirmeli pres, Danimarka ekibinin geriden oyun kurma kanallarını tıkarken, Beşiktaş’ın topu kazandığı anda dikine ve çabuk pas organizasyonlarıyla rakip ceza sahasına inmesini sağladı. Kanat beklerinin hücuma verdiği genleşme desteği ve hücum hattının hareketli oyunu bloklar arasında boşluklar verdirdi. İkinci bölgede kazanılan ikinci toplardaki reaksiyon hızı ve dönen topları toplama başarısı, kalesinde ciddi bir geçiş tehdidi görmeden maçın temposunu belirlemesini sağladı. Tebrikler Beşiktaş.

RAMS Başakşehir 0 - 2 Inter Turku

Başakşehir, topa sahip olma oranlarında üstün görünse de (unutmak istediğimiz 2026 Milli Takımımızın performansı gibi) hücumda temposuz, yana ve geriye pas odaklı bir set oyunu sergileyerek Inter Turku'nun katı ve disiplinli bloklarını açmakta yetersiz kaldı. Fin ekibinin geçiş hücumlarına ve duran top organizasyonlarına karşı geride geniş alanlar bırakan temsilcimiz, savunma dengesini kurmakta zorlandı ve bireysel pozisyon hatalarının neticesinde kalesinde golleri gördü. Tempoyu yükseltemeyen ve ön alanda bitiricilik ve üretkenlik sorunları yaşayan Başakşehir, rakibin fiziksel mücadelesine yanıt veremeyerek Avrupa kupalarına beklenenden erken veda etti.

Bu sonuçlarla birlikte UEFA Ülke puanları güncellendi. Türkiye'nin güncel yeri, 45.975 puan ile 9. Sıra oldu. Milli Takımımız ile 2026 Dünya Kupasında ciddi bir katkı beklerken kazanamasak da ilk 8 hedefimizde, kulüp takımlarımızın daha başarılı bir sezon geçirmeleri çok önemli. Üst sırada, Avrupa kupalarına katılan takım sayımızı artırınca buradaki yerimizi perçinlemiş olacağız.