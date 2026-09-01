İspanya MotoGP

2026 İspanya (Jerez) MotoGP Grand Prix'si, ön taraftaki ritim ve turlar arası sürdürülebilirlik açısından teknik olarak son derece öğretici bir yarış oldu.

Marc Márquez (Ducati) ön lastik yönetimi ve apex hızı! Sert frenaj gerektiren 6. (Dry Sack) ve 13. (Jorge Lorenzo) virajlarında arka tekerleği kilitlenmenin eşiğinde tutarak Desmosedici'nin motor freni haritalandırmasını mükemmel kullandı. Yarışın ilk yarısında, 1:37.6 - 1:37.8 bandında attığı üst üste turlarla Acosta’nın baskısını kırdı. Son 5 tura girildiğinde aşınan ön sol omuz lastiğine rağmen çizgiyi daraltarak 1:38.4 ile liderliği korudu, 0:41:10.969 ile tamamladı.

Pedro Acosta (KTM) arka yol tutuşu ve erken hızlanma! RC16'nın viraj çıkışlarındaki ivmelenme avantajını özellikle 11 ve 12. virajlar bileşiminde maksimuma çıkardı. Yarış boyunca 1:37.8 - 1:38.1 aralığında en istikrarlı temposunu koruyan isim oldu. Márquez’e kıyasla arka lastiği daha agresif kullanmak zorunda kalması, son 3 turda çekiş kontrolünün devreye daha sık girmesine ve farkı 1 saniyenin altına indirememesine yol açtı, +1.754 ile tamamladı

Marco Bezzecchi (Aprilia) giriş çizgileri ve ön sistem stabilitesi! GP23/24 mekanik tutunma dengesini koruyarak viraj girişlerinde daha geniş çizgiler tercih etti. İlk 10 turda 1:38.0 - 1:38.2 aralığında seyretti. Podyumu koruma odaklı bir tempoyla yarışın ikinci yarısında ön grup temposunun 0.3 saniye gerisine düşse de arkadan gelen grubun atak yapmasını engelleyecek kadar tutarlı tur süreleri çıkardı, +3.629 ile tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) Superbike'tan MotoGP'ye geçiş! Harika götürdüğü ve birçok pilotu geçip puanı da alacakken, sona 3 tur kala DNF… ilk MotoGP sezonunda, ilk finiş çizgisini görememesine yol açan kaza. Şükür sağlığı iyi. Daha da iyi olacak Toprak.

Fren torku ve sürüş geometrisi: Toprak'ın meşhur "geç ve arka teker havadayken" frenleme stili TOPRAKLAMA, WorldSBK'daki Pirelli lastiklerinin esnek yapısı ve döküm frenlerle mükemmel çalışıyordu. Jerez'de, Márquez'in attığı 1:37.6'lık en hızlı tur temposunu yakalamak için MotoGP'deki karbon frenlerin ve sert Michelin ön karkasının yarattığı ani yük transferini, motoru kaydırmadan çizgiye oturtmak gerekiyor ki Toprak iyice alıştı bu platformda.

Viraj içi apex hızı: Toprak viraj göbeğinde motoru erken döndürüp dikleştirerek çıkmayı sever. Ancak Jerez gibi akıcı pistlerde Acosta ve Márquez'in uyguladığı yüksek apex hızı, düzlük öncesi 0.1-0.2 saniyelik avantajlar yaratıyor. Toprak'ın MotoGP prototipinde bu apex hızını koruyacak şasi esnekliğine alışması gerekiyor.

İvmelenme ve elektronik: MotoGP'de ortak Magneti Marelli ECU yazılımı, güç teslimatını WSBK'ya göre daha sert kısıtlar. Toprak'ın gaz kolu hassasiyeti yüksek olsa da Acosta'nın yaptığı gibi arka lastiğin kayma oranını yarışın 15. turundan sonra %12-15 aralığında sabit tutabilmek Jerez'de podyumun anahtarıdır.

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Galatasaray, şiddetli ön alan baskısı ve topu hızlı geri kazanma prensibi bu sezon başı itibarıyla daha kontrollü bir yapıya bürünmüş durumda. Beklerin oyuna genişlik katması hücum zenginliğini artırsa da, merkez orta sahanın geçiş savunmasındaki fiziksel düşüşleri, rakip kontrataklarında stoperleri sık sık geniş alanda yakalıyor. Hücum hattındaki bireysel bitiricilik kalitesi ki yeni transferlerle bu defansif yerleşim hatalarını daha da telafi edeceğe benziyor. Ancak CL yolunda orta saha problemini çözmek zorunda sarı kırmızılılar.

Fenerbahçe, takımın taktiksel kimliğinde dikey pas organizasyonları ve hızlı geçiş hücumları ön planda. Özellikle merkez orta sahanın dönen topları kazanma oranının yüksekliği, oyunun rakip yarı alanda oynanmasını sağlıyor. Yenilenen takım kesinlikle doğru adımlar atıldığını gösteriyor. Derin savunma yapan takımlara karşı, set hücumuna dönüldüğünde yaşanan yaratıcılık eksikliği ve kanat akınlarındaki öngörülebilirlik, hücum temposunu zaman zaman ciddi şekilde düşürse de sezon boyunca çok güzel maçlar izleyeceğimiz kesin.

Beşiktaş, topa sahip olma ve pas istasyonları kurma konusunda, ligin taktiksel olarak en iyi ekiplerinden biri görüntüsünde. Üçüncü bölgede kurulan hücum üçgenleri ve geriden oyun kurulumunda stoperlerin inisiyatif alması dikkat çekici. Buna karşın, takım boyunun uzadığı anlarda orta saha ile savunma arasındaki mesafenin açılması, hızlı ve atletik kanat oyuncularına sahip rakiplere karşı belirgin bir zaafı oluyor siyah beyazlıların. Çalışması gereken konuları halen var.

Trabzonspor, reaktif bir futbol anlayışıyla, takım halinde topun arkasına geçip alan savunmasını katılaştırma üzerine kurulu bir yapı sergiliyorlar. Savunma bloğunun merkezde birbirine çok yakın oynaması rakiplerin iç koridorları kullanmasını engelliyor. Hücumda ise hızlı kenar oyuncularıyla çıkılan direkt ataklar ana silah konumunda. Fakat topun ve oyunun mutlak hakimi olmaları gereken senaryolarda ön alan üretkenliği yetersiz kalıyor. Salah faktörüne çok bel bağlasalar da oyuna yansıtamadıkları aşikar.

Lige puan cetvelinin üst sıralarında flaş bir giriş yapan ekipler, topu rakibe bırakıp alan savunmasını kusursuzlaştırma konusunda dikkat çekiyor. Anadolu takımlarının büyük bir kısmı "derin savunma - ani kontratak" şablonunu standart bir strateji haline getirmiş durumda. Merkez orta sahaların fiziksel gücüne ve ikili mücadele kazanma oranlarına dayalı bir boğuşma oyunu tercih ediliyor; bu da 4 büyüklere karşı eskisinden daha dirençli ve taktiksel olarak daha disiplinli bir duruş sergilemelerini sağlıyor.

Avrupa liglerindeki başarıların çok önemli olduğu bu sezonda 4 büyükler çok ama çok zorlanacaklar. Umarım bu şartlar yüksek doz rekabeti getirir ve güzel bir futbol seyri sunar bizlere.